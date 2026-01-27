El servicio municipal de emergencias sanitarias incorporó un ecógrafo

Según se informó a 7Paginas, el nuevo equipamiento permitirá mejorar la atención de los pacientes desde el primer contacto, brindando mayores herramientas diagnósticas al personal de emergencias antes del traslado a un centro hospitalario.

Al respecto, el secretario de Salud, Diego Sauré, destacó que “esta herramienta será utilizada en el ambiente prehospitalario, especialmente en casos de trauma, al lado del paciente, siendo de mucha utilidad antes de que el paciente llegue al hospital”.

El ecógrafo posibilitará una monitorización más dinámica del estado del paciente, de forma no invasiva, y permitirá efectuar diagnósticos en el lugar del hecho, optimizando la toma de decisiones durante la atención inicial y agilizando los procedimientos médicos.

“Estamos muy contentos de equipar el sistema de salud con esta herramienta. Estas acciones son posibles gracias a la responsabilidad fiscal de los contribuyentes, que nos permite volcar esos recursos en más y mejor atención, en este caso, en el ámbito de la salud”, sostuvo Sauré.