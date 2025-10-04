7PAGINAS

Sábado 4 de octubre de 2025
El sindicalismo policial en Europa: un ejemplo de defensa de derechos sin comprometer la seguridad, Por Héctor Olivera

En Europa, las asociaciones y sindicatos policiales han logrado consolidarse como un modelo de defensa de los derechos laborales y sociales de los agentes sin afectar la disciplina interna ni la seguridad pública. El Consejo Europeo de Sindicatos de Policía, constituido en 1988, representa a más de 300.000 policías de 18 países y ha conseguido avances significativos en la protección de sus afiliados.
A diferencia de lo que ocurre en algunos países de América Latina, en Europa el sindicalismo policial no se considera incompatible con la seguridad. Por el contrario, la defensa de los derechos de los policías se ha demostrado como un factor que contribuye a mejorar la justicia y la seguridad para toda la sociedad.

En Argentina, en cambio, aún quedan desafíos pendientes en la protección de los derechos sindicales de los agentes de seguridad. La ratificación del convenio sobre libertad sindical de las Naciones Unidas sería un paso clave para garantizar la protección laboral y social de los policías en nuestro país.

El Consejo Europeo de Sindicatos de Policía busca promover un futuro más justo y seguro para todos, incluyendo a los propios policías. Su lema, “Un futuro mejor, más justo y más seguro para todos”, recuerda la importancia de proteger los derechos de los agentes y garantizar su bienestar en el ejercicio de sus funciones.

Como señala Héctor Olivera, comisario retirado de la policía de Entre Ríos y licenciado en seguridad, “adoptar modelos de sindicalismo responsable, como los que existen en Europa, puede ser clave para fortalecer la seguridad, la justicia y el reconocimiento del trabajo policial en Argentina”.

Opinion de Hector Olivera, comisario retirado de la policía de Entre Rios y licenciado en seguridad