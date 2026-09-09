El Sindicato de la Fruta rehabilitó su obra social en Concordia y Chajarí

La intervención del Sindicato de la Fruta anunció la rehabilitación de la obra social para sus afiliados de Concordia y Chajarí, recuperando así un servicio fundamental que permanecía interrumpido desde hacía varios años.

Bajo el slogan “La salud es primero”, la organización sindical comunicó a los trabajadores de la actividad frutícola de la región que nuevamente se encuentran disponibles prestaciones vinculadas a la atención médica.

“Desde nuestra Obra Social seguimos acercándote un servicio fundamental para cuidar de vos y de tu familia”, señalaron desde la intervención, al dar a conocer la puesta en funcionamiento de esta nueva etapa.

Consultas con médico clínico

Como parte de la reapertura de las prestaciones, los afiliados ya pueden acceder nuevamente a consultas con médico clínico, un servicio que se encontraba suspendido.

La atención se canaliza a través de las oficinas que el Sindicato de la Fruta posee en la región.

En Chajarí, los afiliados pueden acercarse a Sarmiento 2810, mientras que en Concordia la atención se realiza en Saavedra 121.

Para solicitar turnos y realizar consultas, se habilitaron además los teléfonos 3456 430158 y 3454 396869.

Un compromiso con los trabajadores

El interventor del Sindicato de la Fruta, Iván Amaro, destacó la recuperación de la prestación y recordó que garantizar nuevamente el acceso a la salud de los afiliados había sido uno de los principales compromisos asumidos al comenzar su gestión.

“Fue mi primer compromiso que hice a los trabajadores”, recordó Amaro, al referirse a la rehabilitación de la obra social.

Desde la intervencion remarcaron que el objetivo es continuar recuperando servicios y fortalecer el acompañamiento a los afiliados y sus familias.

“Porque acompañar a nuestros afiliados también significa estar presentes en el cuidado de su salud”, expresaron desde la intervención.

De esta manera, la obra social vuelve a brindar atención en Concordia y Chajarí, en el marco de un proceso que busca restablecer progresivamente prestaciones que habían quedado paralizadas y acercar nuevamente los servicios de salud a los trabajadores de la actividad y sus familias.