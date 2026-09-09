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Martes 8 de septiembre de 2026
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El Sindicato de la Fruta rehabilitó su obra social en Concordia y Chajarí

La intervención del Sindicato de la Fruta anunció la reanudación de las prestaciones de su obra social para los afiliados de la región. Ya están disponibles las consultas con médico clínico en las oficinas de Concordia y Chajarí. “Fue mi primer compromiso que hice a los trabajadores”, recordó el interventor Iván Amaro a 7Paginas.
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Redacción 7Paginas

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La intervención del Sindicato de la Fruta anunció la rehabilitación de la obra social para sus afiliados de Concordia y Chajarí, recuperando así un servicio fundamental que permanecía interrumpido desde hacía varios años.

Bajo el slogan “La salud es primero”, la organización sindical comunicó a los trabajadores de la actividad frutícola de la región que nuevamente se encuentran disponibles prestaciones vinculadas a la atención médica.

“Desde nuestra Obra Social seguimos acercándote un servicio fundamental para cuidar de vos y de tu familia”, señalaron desde la intervención, al dar a conocer la puesta en funcionamiento de esta nueva etapa.

Consultas con médico clínico

Como parte de la reapertura de las prestaciones, los afiliados ya pueden acceder nuevamente a consultas con médico clínico, un servicio que se encontraba suspendido.

La atención se canaliza a través de las oficinas que el Sindicato de la Fruta posee en la región.

En Chajarí, los afiliados pueden acercarse a Sarmiento 2810, mientras que en Concordia la atención se realiza en Saavedra 121.

Para solicitar turnos y realizar consultas, se habilitaron además los teléfonos 3456 430158 y 3454 396869.

Un compromiso con los trabajadores

El interventor del Sindicato de la Fruta, Iván Amaro, destacó la recuperación de la prestación y recordó que garantizar nuevamente el acceso a la salud de los afiliados había sido uno de los principales compromisos asumidos al comenzar su gestión.

“Fue mi primer compromiso que hice a los trabajadores”, recordó Amaro, al referirse a la rehabilitación de la obra social.

Desde la intervencion remarcaron que el objetivo es continuar recuperando servicios y fortalecer el acompañamiento a los afiliados y sus familias.

“Porque acompañar a nuestros afiliados también significa estar presentes en el cuidado de su salud”, expresaron desde la intervención.

De esta manera, la obra social vuelve a brindar atención en Concordia y Chajarí, en el marco de un proceso que busca restablecer progresivamente prestaciones que habían quedado paralizadas y acercar nuevamente los servicios de salud a los trabajadores de la actividad y sus familias.