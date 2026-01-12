El Sindicato de Trabajadores Municipales rechazó acusaciones del Ejecutivo y denunció una campaña de desinformación

Según expresó el gremio, dichas acusaciones carecen de todo fundamento y ya fueron desmentidas ante la autoridad competente. Desde el STEMC aseguraron que las asambleas llevadas adelante por los trabajadores municipales se desarrollaron de forma pacífica, respetando plenamente los derechos gremiales, sin ejercer violencia ni limitar la prestación de servicios esenciales.

En el comunicado enviado a 7Paginas, el sindicato remarcó que todas las medidas de acción sindical fueron debidamente comunicadas a la patronal y a los organismos correspondientes, cumpliendo con los plazos y requisitos legales. Asimismo, denunciaron que las declaraciones del Ejecutivo Municipal forman parte de una “campaña de desinformación” que tendría como objetivo amedrentar la protesta legítima de los trabajadores afectados por la política de recortes, despidos y no renovación de contratos impulsada por la actual gestión.

Desde el STEMC advirtieron que este tipo de maniobras constituyen un ataque directo al derecho de organización y protesta sindical, derechos amparados tanto por la legislación nacional como por normas internacionales. En ese sentido, señalaron que la defensa de los derechos laborales “no es un acto de violencia, sino un acto de dignidad”.

El sindicato también repudió cualquier intento de criminalizar la protesta laboral y anticipó que se avanzará con todas las acciones legales e institucionales necesarias para garantizar el respeto de las libertades sindicales y los derechos de sus afiliados.

Finalmente, el STEMC convocó a las organizaciones sindicales, sociales y políticas que defienden los derechos de los trabajadores municipales a mantenerse unidas frente a lo que calificaron como maniobras autoritarias, reafirmando el compromiso con la justicia, la transparencia y la dignidad laboral de quienes sostienen diariamente el funcionamiento del municipio.