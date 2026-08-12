El Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Concordia recibió insumos para renovar la red eléctrica de su camping

El Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Concordia (S.T.E.M.C.) concretó un significativo avance en el plan de puesta a punto de su predio recreativo al recibir una importante entrega de insumos destinados a la mejora integral de su infraestructura eléctrica.

La provisión de equipamiento permitirá modernizar el sistema eléctrico del camping de la entidad, garantizando instalaciones más seguras, eficientes y preparadas para absorber la demanda del predio durante todo el año. Desde la organización sindical remarcaron que este tipo de aportes fortalece la capacidad de la institución para seguir creciendo y brindar servicios de mayor calidad, beneficiando de manera directa tanto a la familia municipal como a los visitantes que hacen uso de las instalaciones.

El Secretario General de la entidad, Pablo César Avallone, acompañado por los integrantes de la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados, hizo público el reconocimiento institucional por el respaldo recibido para canalizar las necesidades del sector trabajador.

«Agradecemos el compromiso de las autoridades provinciales y del sector energético por responder de manera concreta a las demandas de nuestra institución», destacaron desde la conducción del gremio.

En ese sentido, el S.T.E.M.C. expresó un especial agradecimiento al gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio; al ministro Manuel Troncoso; y a Natalia Arroyo, en representación de la empresa ENERSA, por las gestiones articuladas y el constante acompañamiento brindado al desarrollo de la comunidad municipal.

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