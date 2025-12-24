7PAGINAS

Martes 23 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El SOEM criticó la incertidumbre en torno al pago del medio aguinaldo en Federación

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Federación informó a sus afiliados que en las últimas horas fue depositado el monto correspondiente al pago del medio aguinaldo, despejando así la preocupación existente entre los trabajadores municipales.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

No obstante, el anuncio fue acompañado por una fuerte crítica por parte del secretario general del gremio, Sergio Fontana, quien cuestionó la incertidumbre generada en torno al cumplimiento de este derecho laboral básico.

“Es lamentable que tengamos que estar hasta último momento viendo si nuestros derechos serán cumplidos, pero está a la vista que si se siguen administrando de esta manera, esto puede llegar a ser cada día peor, y lo triste es que siempre el perjudicado es el trabajador”, expresó Fontana en un mensaje dirigido a los afiliados.

El dirigente sindical remarcó además el malestar que este tipo de situaciones provoca en las familias municipales, especialmente en la antesala de las fiestas de fin de año, donde el medio aguinaldo resulta fundamental para afrontar gastos.

Finalmente, Fontana cerró su comunicado con un mensaje de salutación para los trabajadores: “Les mando un fuerte abrazo y que, más allá de todo, pasen una feliz Navidad en familia”.