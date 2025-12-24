El SOEM criticó la incertidumbre en torno al pago del medio aguinaldo en Federación

No obstante, el anuncio fue acompañado por una fuerte crítica por parte del secretario general del gremio, Sergio Fontana, quien cuestionó la incertidumbre generada en torno al cumplimiento de este derecho laboral básico.

“Es lamentable que tengamos que estar hasta último momento viendo si nuestros derechos serán cumplidos, pero está a la vista que si se siguen administrando de esta manera, esto puede llegar a ser cada día peor, y lo triste es que siempre el perjudicado es el trabajador”, expresó Fontana en un mensaje dirigido a los afiliados.

El dirigente sindical remarcó además el malestar que este tipo de situaciones provoca en las familias municipales, especialmente en la antesala de las fiestas de fin de año, donde el medio aguinaldo resulta fundamental para afrontar gastos.

Finalmente, Fontana cerró su comunicado con un mensaje de salutación para los trabajadores: “Les mando un fuerte abrazo y que, más allá de todo, pasen una feliz Navidad en familia”.