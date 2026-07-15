El SOEM de Federación endurece su postura y exige el blanqueo del aumento salarial no remunerativo

La tensión entre el Sindicato de Empleados Municipales (SEM) de Federación y el Departamento Ejecutivo continúa en aumento. Tras una extensa reunión paritaria realizada este lunes, el secretario general del gremio, Sergio Fontana, confirmó que no obtuvieron la respuesta que esperaban sobre el principal reclamo de los trabajadores: el blanqueo del incremento salarial del 2,5% otorgado como suma no remunerativa.

En declaraciones al programa Entre Lineas de radio UNO Federacion, Fontana explicó que el encuentro abordó distintos temas vinculados a las condiciones laborales, aunque la prioridad era lograr que ese porcentaje pase a integrar el salario remunerativo.

«Queríamos salir de esa reunión con una respuesta positiva para los trabajadores municipales, para nuestros jubilados y para la Caja de Jubilaciones, porque este monto no remunerativo perjudica a todos. Lamentablemente no fue así», expresó el dirigente gremial.

Tras el encuentro, ambas partes acordaron volver a reunirse el próximo 27 de julio, fecha en la que el Ejecutivo municipal se comprometió a brindar una respuesta definitiva sobre el pedido sindical.

Mientras tanto, Fontana adelantó que el sindicato no permanecerá inactivo. En los próximos días convocarán a una asamblea y realizarán una jornada de difusión en la plaza principal de Federación, donde repartirán folletos explicando el impacto que tiene el pago no remunerativo sobre el salario de los empleados.

«Vamos a mostrar cuánto cobra realmente un trabajador municipal y cuánto representa ese porcentaje. En una categoría 10 apenas significa alrededor de 16 mil pesos; ni siquiera alcanza para comprar una garrafa», cuestionó.

Durante la entrevista, el dirigente fue muy crítico con la administración municipal y sostuvo que, frente a cada dificultad económica, quienes terminan soportando las consecuencias son los empleados.

«En la pandemia pagó el trabajador municipal. Después aparecieron otras excusas y ahora se culpa al Gobierno nacional o provincial. Siempre termina pagando el empleado, mientras continúan incorporando personal y tomando otras decisiones», manifestó.

«Nos siguen debiendo aproximadamente un 40% de aquel año y ahora, además, nos pagan aumentos en negro. Eso nunca ocurrió en Federación», afirmó.

Fontana también explicó que, aun contemplando el 2,5% cuestionado, los salarios municipales continúan por debajo de la inflación acumulada.

Según indicó, el incremento reconocido por el municipio alcanza el 13%, mientras que con el blanqueo llegaría al 15,5%. Sin embargo, sostuvo que la inflación acumulada ya ronda el 17%, por lo que consideran imprescindible discutir una nueva recomposición salarial.

«Le planteamos que además del blanqueo tiene que haber otro porcentaje para no seguir perdiendo contra la inflación», señaló.

El secretario general reconoció que, si bien la participación en las medidas gremiales todavía no es masiva, el descontento entre los empleados es cada vez mayor.

«No vemos una participación muy grande, pero sí mucha preocupación. Muchos compañeros nos escriben y hasta nos piden directamente un paro. Nosotros iremos evaluando las acciones, pero si no hay respuestas esto se va a profundizar», advirtió.

En ese sentido, remarcó que el acompañamiento de la Federación de Trabajadores Municipales (FETRAM) será clave en caso de profundizar el conflicto, por eso agradeció la presencia en esta reunión del sindicalista Martin Santana de Salvador que vino en representación de la FESTRAM.

«Hoy más que nunca sostenemos que si tocan a uno, nos tocan a todos. Vamos a defender un salario digno, remunerativo y con todos los aportes correspondientes para que también beneficie a los jubilados», concluyó Fontana.

Con la convocatoria a nuevas acciones gremiales y una nueva reunión prevista para el 27 de julio, el conflicto salarial en la Municipalidad de Federación ingresa en una etapa decisiva, mientras los trabajadores esperan una respuesta concreta que permita destrabar la negociación.