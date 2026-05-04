El SOEM Federación agasajó a los municipales por el Día del Trabajador y ratificó sus reclamos salariales

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Federación llevó adelante este jueves una jornada de entrega de presentes para sus afiliados en el marco del Día del Trabajador. Debido a los pronósticos de lluvia para el viernes, la comisión directiva decidió modificar la tradicional pollada asada por la entrega de los insumos (pollo y gaseosa) para que cada trabajador pueda disfrutarlo en su hogar.

«Lo hacemos con todas las ganas del mundo. Queríamos entregarlo hoy para que mañana cada compañero lo disfrute con su familia», expresó Sergio Fontana a un cronista de La Ultima Campana, quien destacó que el gremio cuenta actualmente con una masa de más de 380 afiliados.

Infraestructura y contención

La sede gremial fue el escenario del encuentro, luciendo renovada tras diversas intervenciones de mantenimiento. Fontana detalló que se realizaron trabajos de revestimiento en paredes para combatir la humedad, arreglos en la parrilla, bajo mesada, baños e iluminación.

«Este salón tiene historia; aquí fue donde durante la pandemia nos organizamos para asistir a los afiliados con bolsones cuando los municipales cumplían roles esenciales en las rutas y en los bancos», recordó el dirigente.

Alerta por salarios y ropa de trabajo

Más allá del festejo, la nota salarial marcó la agenda de la jornada. Fontana confirmó que este jueves ya se encontraba depositado el haber mensual con un 3% de recomposición salarial (parte del acuerdo por el 13% pautado anteriormente). Sin embargo, advirtió que la situación es crítica.

Pedido de reunión urgente: El gremio ya presentó una nota al Ejecutivo para sentarse a discutir nuevamente los salarios la próxima semana. «Vimos que la inflación fue un poco más alta de lo que se venía dando. Queremos estar siempre un punto arriba de la inflación porque todavía nos deben del 2023», afirmó Fontana.

Falta de indumentaria: El gremio denunció que se adeudan varias mudas de ropa. Tras una reciente medida de fuerza en el sector de mantenimiento de espacios verdes, se logró que saliera la licitación para el resto de los sectores, pero el SOEM exige que se cumpla de manera efectiva.

Llamado a la unidad

El secretario del SOEM cerró la entrevista con un mensaje contundente hacia los trabajadores municipales de Federación: «Si no tenemos una respuesta positiva la semana que viene, vamos a llamar a asamblea. Es fundamental que los compañeros concurran, porque es el salario de cada uno y de sus familias lo que estamos defendiendo».

Finalmente, envió un saludo afectuoso a toda la familia municipal, deseando que pasen un feliz día a pesar del contexto económico desafiante.

Fuente: La Ultima Campana