El STEMC informó nuevas disposiciones para el uso del camping durante la temporada de verano

Desde la entidad sindical señalaron que las medidas tienen como objetivo principal garantizar la seguridad de las familias que concurren al predio, preservar los espacios verdes y mejorar la convivencia en las zonas destinadas al descanso y la recreación.

Entre las principales normativas, se informó que los vehículos deberán permanecer exclusivamente en el sector destinado a estacionamiento. En este sentido, no estará permitido el ingreso ni la permanencia de autos o motocicletas dentro del predio de acampe ni en las áreas recreativas.

Desde el STEMC solicitaron especialmente la colaboración de todos los concurrentes para respetar estas disposiciones, remarcando que la iniciativa busca brindar un entorno más seguro y ordenado, permitiendo que niñas, niños y familias puedan disfrutar del camping con mayor tranquilidad.

El comunicado remitido a la redacción de 7Paginas, fue emitido por la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de Concordia, quienes destacaron la importancia del compromiso colectivo para el cuidado y buen uso de las instalaciones durante la temporada estival.