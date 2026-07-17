El STJ impulsa la creación de un quinto Juzgado de Garantías en Concordia

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos impulsó la creación de un quinto Juzgado de Garantías con asiento en Concordia, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado provincial y que este jueves ingresó a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

La propuesta busca reforzar el funcionamiento del fuero penal en una de las jurisdicciones con mayor actividad de la provincia y responde, según el máximo órgano judicial entrerriano, al «pronunciado volumen de trabajo» que registran actualmente los cuatro juzgados de Garantías existentes en Concordia.

Buscan redistribuir la carga de trabajo

El proyecto fue remitido originalmente por el STJ al Senado, donde tomó estado parlamentario el 27 de mayo de 2025. Tras su tratamiento, recibió media sanción el 8 de julio de 2026 y ahora deberá ser analizado por la Cámara Baja.

En los fundamentos, el Superior Tribunal sostuvo que la creación del nuevo juzgado permitirá redistribuir la actividad jurisdiccional de manera más equitativa y eficiente, teniendo en cuenta el crecimiento sostenido de las causas penales en Concordia.

Entre los argumentos se menciona «la cuantía de legajos iniciados en la jurisdicción Concordia, el importante índice de criminalidad que, históricamente y en incremento permanente, ha registrado la ciudad cabecera departamental», situación que genera una importante sobrecarga para los jueces de Garantías.

Asimismo, se advierte que los magistrados deben atender simultáneamente audiencias, resolver expedientes, intervenir en medidas urgentes y cumplir con los turnos judiciales, lo que dificulta mantener la eficiencia del servicio de justicia.

Más de 2.000 causas en menos de un año

En la exposición de motivos, firmada por los integrantes del STJ Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Giorgio, se recuerda que la necesidad de crear un nuevo juzgado fue analizada durante el Acuerdo General Nº 13/23, donde se evaluó especialmente el incremento de la actividad judicial en Concordia.

El informe estadístico citado señala que entre febrero y diciembre de 2022 ingresaron 2.087 legajos en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concordia, lo que representa un promedio cercano a 190 causas mensuales.

Durante ese mismo período, la actividad de los cuatro jueces de Garantías fue la siguiente:

Germán Dri: dictó 1.631 resoluciones y realizó 411 audiencias.

Mario Figueroa: emitió 1.810 resoluciones y encabezó 503 audiencias.

Francisco Ledesma: dictó 1.786 resoluciones y realizó 470 audiencias.

Guillermo Mautone: firmó 1.361 resoluciones y llevó adelante 360 audiencias.

Estos números reflejan, según el STJ, una intensa carga laboral que impacta tanto en los magistrados como en toda la estructura administrativa que acompaña el funcionamiento de los juzgados.

Concordia supera a Paraná en cantidad de audiencias

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la comparación con la jurisdicción de Paraná.

Si bien en la capital provincial ingresaron 2.355 legajos, una cifra apenas superior a la de Concordia, el STJ remarcó una diferencia sustancial: Paraná cuenta con ocho jueces de Garantías, mientras que Concordia dispone únicamente de cuatro.

Además, el informe revela un dato considerado «revelador»: en el período analizado se realizaron 1.744 audiencias en Concordia frente a 1.316 en Paraná, pese a que esta última cuenta con el doble de magistrados.

Para el Alto Cuerpo, esta diferencia evidencia la necesidad de fortalecer la estructura judicial concordiense para garantizar una distribución más equilibrada de las tareas y mejorar la respuesta del sistema penal.

El crecimiento poblacional, otro de los fundamentos

El proyecto también vincula el aumento de la actividad judicial con el crecimiento demográfico registrado en el departamento Concordia.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la población pasó de 170.033 habitantes en el Censo 2010 a 199.634 habitantes según los resultados provisorios del Censo 2022, lo que representa un incremento cercano al 17%.

Para el Superior Tribunal, ese crecimiento poblacional se refleja directamente en el incremento de las causas judiciales que deben atender los Juzgados de Garantías.

De aprobarse el proyecto en la Cámara de Diputados, Concordia contará con un quinto Juzgado de Garantías, una medida que el STJ considera clave para mejorar la administración de justicia, reducir la sobrecarga de trabajo de los magistrados y brindar una respuesta más eficiente frente al aumento sostenido de la litigiosidad penal en el departamento.