El STJER eligió nuevas autoridades: Germán Carlomagno presidirá el cuerpo y Carlos Tepsich será vicepresidente

Segun lo informado a 7Paginas, las nuevas autoridades asumirán sus funciones el 1 de febrero de 2026 y permanecerán en sus cargos hasta el 31 de diciembre de 2027, conforme a los plazos establecidos para la conducción del Poder Judicial entrerriano.

La elección se desarrolló en un clima de normalidad institucional y consenso pleno entre los miembros del tribunal, destacándose la continuidad de las políticas judiciales y administrativas que viene llevando adelante el STJER.

Con esta designación, el Poder Judicial provincial inicia la transición hacia un nuevo ciclo de gestión interna, que tendrá como eje la consolidación de la modernización y el fortalecimiento del servicio de justicia en Entre Ríos.