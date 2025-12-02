7PAGINAS

Martes 2 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El STJER eligió nuevas autoridades: Germán Carlomagno presidirá el cuerpo y Carlos Tepsich será vicepresidente

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) definió este lunes sus nuevas autoridades para el próximo período institucional. En una reunión de Acuerdo Especial, los nueve integrantes del Alto Cuerpo votaron de manera unánime la designación del vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno como presidente, mientras que el vocal Carlos Federico Tepsich ocupará la vicepresidencia.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Segun lo informado a 7Paginas, las nuevas autoridades asumirán sus funciones el 1 de febrero de 2026 y permanecerán en sus cargos hasta el 31 de diciembre de 2027, conforme a los plazos establecidos para la conducción del Poder Judicial entrerriano.

La elección se desarrolló en un clima de normalidad institucional y consenso pleno entre los miembros del tribunal, destacándose la continuidad de las políticas judiciales y administrativas que viene llevando adelante el STJER.

Con esta designación, el Poder Judicial provincial inicia la transición hacia un nuevo ciclo de gestión interna, que tendrá como eje la consolidación de la modernización y el fortalecimiento del servicio de justicia en Entre Ríos.