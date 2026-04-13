El sueño mundialista de Marcos Senesi: la lesión del «Cuti» Romero le abre una puerta al central concordiense

La incertidumbre se apoderó del predio de la AFA en Ezeiza y de todo el ambiente futbolístico nacional. A escasas semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, una de las piezas fundamentales del engranaje defensivo de Lionel Scaloni, Cristian «Cuti» Romero, sufrió una lesión que altera todos los planes y pone en el centro de la escena el nombre de un concordiense: Marcos Senesi.

El parte médico que preocupa a todo un país

El defensor del Tottenham abandonó el campo de juego entre lágrimas el pasado fin de semana tras un fuerte choque con su propio arquero en el partido ante Sunderland. Los estudios confirmaron un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Aunque se descartó la rotura de ligamentos (lo que lo habría marginado definitivamente), el tiempo de recuperación se estima entre un mes y medio y dos meses. Esto significa que Romero llegará «entre algodones» y se perderá el debut mundialista ante Argelia, pautado para el 16 de junio en Kansas. Además, llegará sin ritmo de competencia, ya que se perderá el cierre de la Premier League y los amistosos previos ante Honduras e Islandia.

La oportunidad para el orgullo de Concordia

Ante este panorama, el cuerpo técnico liderado por Scaloni evalúa llevar al menos cinco marcadores centrales a Estados Unidos. Con nombres fijos como Otamendi, Lisandro Martínez y Balerdi, la pelea por los últimos lugares en la lista definitiva se ha vuelto encarnizada.

Es aquí donde el nombre de Marcos Senesi, formado en las filas del Club Salto Grande de Concordia y luego pasar por San Lorenzo de Almagro, cobra una relevancia estratégica. El defensor, que atraviesa un gran presente en Europa, es seguido de cerca por el staff técnico. Según informes de medios nacionales como Infobae, Senesi «da pelea» palmo a palmo con jugadores como Lucas Martínez Quarta y Facundo Medina.

La polifuncionalidad del concordiense y su perfil zurdo son cartas que Scaloni valora positivamente a la hora de armar una lista de 26 nombres donde la jerarquía y la capacidad de recambio son vitales para defender el título mundial.

Mientras el staff médico de la Selección analiza si viaja a Inglaterra para supervisar la rehabilitación del «Cuti», en Concordia crece la expectativa. La posibilidad de ver a un hijo de la ciudad vistiendo la albiceleste en la cita máxima del fútbol mundial está más cerca que nunca. Las próximas semanas serán determinantes para saber si Marcos Senesi logra sellar su boleto a la Copa del Mundo.

Con información de Infobae

Redacción de 7Paginas