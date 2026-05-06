El teatro no se detiene: Este domingo continúa el ciclo «El Eco del Gritá» en Pueblo Viejo

El ciclo teatral «El Eco del Gritá» sigue consolidándose como el espacio donde resuenan las obras que dieron origen al reciente Encuentro Gritá Teatro. Este domingo 10 de mayo, el centro cultural Pueblo Viejo de Concordia (Alem 230) será el escenario de dos puestas en escena que invitan a reflexionar y jugar, recorriendo desde la infancia luminosa hasta la vulnerabilidad del fracaso.

16:00 hs – «Los libros de Karafufú» (Infantil)

A cargo del Colectivo Las Cuencas, esta obra es un collage de cuentos, canciones y juegos físicos pensados especialmente para niños y niñas de entre 3 y 6 años, aunque cautiva a público de todas las edades.

La sinopsis nos sumerge en un mundo de fantasía con una oruga glotona, lobos que cobran vida con las manos y una narradora que juega con el sueño y las rimas. Bajo la dirección de Marta Cot y la actuación de Lucía Salamanca, la propuesta interactiva invita a los más pequeños a sumarse a la narrativa desde la escucha y el movimiento.

20:00 hs – «¡ROJA, una breve mascarada!» (Comedia Dramática)

Por la noche, la Compañía Teatral El Histrión presenta una de las obras más destacadas de la región. Cabe recordar que esta pieza fue reconocida con el 2do lugar en orden de mérito en la Fiesta Provincial de Teatro Paraná 2024, recibiendo además menciones especiales por su diseño sonoro (Eduardo Fernández), actuación (Hernán Reyero) y dirección (Guillermina Fernández).

«¡ROJA!» es una experiencia sensitiva que utiliza la esencia del clown para hablar de lo humano. «Esta obra muestra abiertamente mi fracaso, mi vulnerabilidad, mi condición de perdedor», describe su protagonista. A través del ridículo y la vergüenza, la puesta construye un hecho artístico que busca la risa desde la empatía con el error cotidiano. La interpretación actoral está a cargo de Hernán Reyero, acompañado por la música en vivo de Eduardo Fernández.

Redaccion de 7Paginas