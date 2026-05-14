El tema de los servicios adicionales desnuda la precariedad de las comisarías de Concordia

Según pudo saber 7Paginas y Grupo CAI, la nueva disposición, establecida mediante el Decreto 2026-1225 E-GER-GOB, provocó preocupación dentro de las dependencias policiales debido a que muchos recursos básicos eran sostenidos justamente con fondos provenientes de esos servicios adicionales.

En mensajes internos que comenzaron a circular entre efectivos policiales, se informó que “queda momentáneamente prohibida la realización de servicios adicionales para las dependencias policiales”, advirtiendo además que la medida afecta directamente el funcionamiento de las guardias y la organización interna de las comisarías.

“Lamentablemente hasta el momento no existe una solución concreta ni podemos brindar otra alternativa desde nuestra parte”, señala una de las comunicaciones internas.

Comisarías sostenidas por comisiones de amigos

La situación expone una problemática estructural que desde hace tiempo atraviesan distintas dependencias policiales de Concordia. De acuerdo a lo manifestado por fuentes consultadas, muchas comisarías dependen casi exclusivamente del aporte de las llamadas “comisiones de amigos” para afrontar gastos esenciales como internet, agua, mantenimiento edilicio e incluso alimentos para el personal.

En algunos casos, los fondos provenientes de los adicionales también permitían cubrir gastos de combustible para los móviles policiales.

Sin embargo, no todas las comisarías cuentan con este tipo de apoyo comunitario, lo que agrava aún más el panorama.

“La situación es muy preocupante porque algunas comisarías podrían quedarse sin agua y sin servicio de internet”, confiaron fuentes vinculadas a las dependencias policiales.

Preocupación por el combustible y las partidas

Otro de los puntos que genera alarma es la situación del combustible. Según se informó en las comunicaciones internas, las partidas asignadas al área de Logística continúan manejándose con valores correspondientes a enero de 2025, muy por debajo de los costos actuales.

“De no producirse una actualización, la situación será complicada”, advirtieron.

Además, trascendió que el monto destinado para la alimentación del personal de guardia sería de apenas 2.200 pesos por día por efectivo, cifra considerada insuficiente frente al actual contexto económico.

Suspensión total de adicionales

En otra de las comunicaciones difundidas al personal policial, se confirmó que desde la fecha “quedan todos los servicios adicionales de este mes suspendidos y no se realizarán más servicios adicionales para la comisaría”, en cumplimiento del decreto provincial.

La medida fue adoptada luego del escándalo desatado en Paraná por presuntas irregularidades en el manejo de los adicionales policiales, situación que también tendría ramificaciones en otras ciudades de la provincia, entre ellas Concordia.

Mientras tanto, puertas adentro de las dependencias policiales crece la preocupación por cómo sostener el funcionamiento diario de las comisarías ante la falta de recursos básicos y la incertidumbre sobre futuras soluciones.

Fuente: 7Paginas-La Misiva digital grupo CAI