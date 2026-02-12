El temporal golpeó con fuerza la zona del lago de Concordia, momentos de desesperación de automovilistas varados

En el sector del lago de Salto Grande se vivieron momentos desesperantes cuando el agua acumulada por las precipitaciones comenzó a cubrir sectores de estacionamiento, amenazando con arrastrar vehículos. Algunos autos quedaron con las ruedas completamente tapadas por el agua, lo que generó preocupación entre vecinos y turistas que se encontraban en el lugar.

Guardavidas que se encontraban cumpliendo funciones en la playa, junto a profesionales médicos presentes en la zona, debieron asistir a personas cuyos vehículos quedaron prácticamente varados por la acumulación de agua. La rápida intervención evitó que la situación pasara a mayores, aunque el susto fue considerable.

A la complicada escena se sumó la caída de un rayo que impactó sobre una subestación transformadora de la Cooperativa Eléctrica, ubicada en el sector este de Concordia. Como consecuencia, una amplia parte de la ciudad quedó sin suministro eléctrico durante varias horas, generando inconvenientes tanto en hogares como en comercios.

Una imagen captada en la zona de la represa refleja con crudeza el momento exacto en que el rayo desciende en medio de la tormenta, graficando la magnitud del fenómeno climático que azotó a Concordia y sus alrededores.

Videos del guardavidas Franco Alvarez

Redaccion de 7Paginas