El temporal que golpeó a Concordia y Salto dejo el triste saldo dos mujeres fallecidas y graves destrozos

Una madrugada de terror y dolor se vivió en la región debido al paso de la cola de un tornado que azotó en simultáneo a las ciudades de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay). Separadas únicamente por el río Uruguay, ambas comunidades sufrieron la violencia del temporal de lluvia y viento exactamente a la misma hora, dejando un saldo de destrucción material masiva y la irreparable pérdida de dos vidas humanas.

Tragedia en Concordia: un árbol aplastó una vivienda en Magnasco

En la capital del citrus, el evento meteorológico descargó su mayor fuerza provocando caídas de árboles y daños estructurales. El hecho más grave se registró en la jurisdicción de la Comisaría Quinta y el destacamento de Osvaldo Magnasco, donde se confirmó el fallecimiento de una mujer de 66 años.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, la víctima fue identificada como Norma Ríos, con domicilio en Camino Marina y Kilómetro 2, en el barrio Santa Rosa. A las 03:58 horas de este sábado, ingresó al Hospital Delicia Concepción Masvernat sin signos vitales.

La tragedia ocurrió cuando un pino de gran porte cedió ante las ráfagas de viento y cayó directamente sobre el techo de su vivienda. Tras el aviso de emergencia, la mujer fue trasladada de urgencia al nosocomio, donde el médico de guardia, el Dr. Laje, constató que se encontraba en paro cardiorrespiratorio. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por el personal médico, los resultados fueron negativos y se declaró el óbito.

En el lugar del hecho se constataron los severos daños materiales en la finca y se dio inmediata intervención a la fiscal de turno y al médico policial para continuar con las diligencias legales correspondientes.

Fatalidad en Salto: ráfagas mortales y destrozos estructurales

Del otro lado del río, la ciudad uruguaya de Salto experimentó un escenario de igual dramatismo durante las primeras horas de este sábado 18 de julio. Los intensos vientos provocaron voladuras de techos, caídas de tendido eléctrico y el colapso de diversas estructuras.

En medio del temporal, una mujer que circulaba en motocicleta por la vía pública falleció de forma instantánea al ser golpeada fuertemente por la chapa de un techo que fue arrancada y arrastrada por las extremas corrientes de aire.

Ante la magnitud de la catástrofe y el duelo comunitario, las autoridades uruguayas decidieron suspender de manera oficial el acto por la Jura de la Constitución que estaba previsto para celebrarse en la fecha.

A esta hora, la Intendencia de Salto evalúa las zonas más afectadas por el paso de la tormenta. Equipos municipales, junto con personal de la Policía, Bomberos y el Centro de Coordinación de Emergencias Departamentales (Cecoed), trabajan intensamente en el retiro de escombros de las calles, la liberación de los accesos y la asistencia prioritaria a las numerosas familias damnificadas por este desastre climático que enlutó a la región.

De la Redacción de 7Paginas