El temporal se hizo sentir en Federación: daños en el parque termal, voladuras de techos y familias evacuadas

Uno de los lugares más afectados fue el sector conocido como el ex emplazamiento, donde se registraron los mayores destrozos como consecuencia de las intensas ráfagas de viento y las lluvias persistentes.

Más de tres horas sin energía eléctrica

La caída de árboles y otras complicaciones provocaron la interrupción del suministro eléctrico en gran parte de la ciudad durante más de tres horas. Recién pasadas las 13 se logró restablecer el servicio de manera progresiva.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, su titular Oscar González indicó a un cronista de 7Paginas que el temporal impactó con fuerza en los barrios de Cafesg, donde al menos dos familias sufrieron la voladura de techos en sus viviendas precarias.

No obstante, la situación más delicada se vivió en el ex emplazamiento, donde debieron asistir a unas 20 familias afectadas por voladuras de techos, casillas inundadas y otros daños estructurales provocados por el viento y el agua.

Importantes daños en el parque termal

El temporal también dejó su huella en el Parque Termal de Federación. El encargado de mantenimiento, Gustavo González, señaló que en el sector de piletas pasivas se produjo la voladura de techos y diversos daños en la vegetación y en sombrillas del predio.

“Uno de los sanitarios perdió el techo; salimos rápidamente a buscarlo y no lo encontramos, lo que marca la magnitud del temporal”, explicó el responsable del área, dando cuenta de la violencia de las ráfagas.

Daños en la rotonda de acceso

Otro de los puntos críticos fue la estación de servicio ubicada en la intersección de las rutas nacional 14 y provincial 44, en la rotonda de acceso a la ciudad, donde el viento arrancó parte del techo y la estructura de un estacionamiento.

Como consecuencia, varios vehículos que se encontraban en el lugar resultaron dañados.

Las autoridades locales continúan relevando los perjuicios ocasionados por el fenómeno climático y asistiendo a las familias afectadas.