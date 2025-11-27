El tiempo en Entre Ríos: alerta por tormentas en el sur y jornada calurosa en el norte

Alerta por tormentas para el sur entrerriano

El aviso rige para los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Victoria, Tala y Colón. Se prevé que durante la tarde se desarrollen tormentas aisladas que podrían adquirir intensidad fuerte en forma localizada.

Según el informe oficial, los fenómenos pueden incluir, Chaparrones intensos, Importante actividad eléctrica, Ráfagas superiores a 75 km/h, Posible caída de granizo, Acumulados de lluvia entre 40 y 60 milímetros, con valores superiores en sectores puntuales

Las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas severas.

Nubes y calor en el norte provincial

Mientras el sur enfrentará condiciones adversas, el norte entrerriano tendrá una jornada más estable, con ambiente cálido y húmedo. Para la región de Salto Grande se anticipa:

Mínima: 19°C

Máxima: 30°C

Humedad: 69%

Presión: 1005 hPa

Viento: Este a 15 km/h

De esta manera, el contraste climático marcará el pulso del jueves en la provincia, con el sur bajo vigilancia meteorológica y el norte manteniendo el calor típico de la temporada.

Se recomienda seguir los reportes del SMN y de los organismos provinciales ante posibles actualizaciones del alerta.

Foto: Marcelo Gonzalez