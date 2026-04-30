El Tiro con Arco suma nuevos talentos en Concordia: egresó la primera camada de arqueros del 2026

El Tiro Federal Concordia continúa consolidándose como el epicentro del tiro con arco en la región. El pasado sábado 25 de abril, la institución celebró la culminación del Curso 1 de Iniciación al Tiro con Arco 2026, una propuesta que busca difundir esta disciplina olímpica y sumar nuevos socios a la actividad.

Los primeros siete egresados de esta temporada son: Madeleine Bouchet, Marcela Gruber, Lara Alegre, Gisel Gonzalez, Sergio Romero, Jose Braghini y Franco Alvarez.

Una jornada de competencia y proyección

Como cierre de la capacitación, los flamantes arqueros participaron de un torneo interno. Esta instancia tuvo como objetivo principal que los alumnos vivenciaran la dinámica real de una competencia, poniendo a prueba la técnica, la concentración y la seguridad aprendidas durante las clases.

Tras la actividad en el campo de tiro, se compartió un almuerzo de camaradería. Durante el encuentro, los instructores y directivos del Tiro Federal comentaron las proyecciones y el crecimiento que la actividad viene teniendo dentro de la institución, invitando a los egresados a continuar con la práctica deportiva y federativa. La jornada concluyó con la emotiva entrega de los certificados correspondientes.

Nueva oportunidad en mayo

Debido a la creciente demanda y el interés que despierta este deporte, el Tiro Federal Concordia ya confirmó a 7Paginas, la apertura de una nueva instancia de formación. El próximo sábado 9 de mayo dará inicio un nuevo Curso de Iniciación, destinado a personas de todas las edades que deseen dar sus primeros pasos en el mundo del arco y la flecha.

Redacción de 7Paginas