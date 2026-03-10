El Tiro Federal Argentino de Concordia celebra 128 años de historia

La creación del Tiro Federal fue impulsada por el teniente coronel José Boglich, quien según las crónicas de la época fue considerado el verdadero “nervio poderoso” detrás del nacimiento y organización de esta entidad.

Un movimiento que crecía en todo el país

A fines del siglo XIX comenzaron a surgir en la Argentina las denominadas sociedades de tiro ciudadano, instituciones que no solo promovían la práctica deportiva, sino que también buscaban fortalecer valores cívicos como la disciplina, la responsabilidad y la preparación de la ciudadanía.

En ese contexto nació el Tiro Federal de Concordia, que rápidamente se integró a este movimiento nacional y comenzó a consolidarse dentro del desarrollo del tiro deportivo en la región.

Su campo de tiro llegó a ocupar una superficie cercana a 50.000 metros cuadrados, con blancos ubicados a 50, 100, 150, 250 y hasta 350 metros, lo que permitía la realización de diversas prácticas y competencias.

Crecimiento y gran participación

La institución tuvo un crecimiento sostenido desde sus primeros años. Para 1910 ya contaba con 394 socios, mientras que en 1915 la cifra ascendía a 397, números muy importantes para la época.

La actividad dentro del polígono también era intensa. Registros de principios del siglo XX dan cuenta de más de 1.400 tiradores mensuales utilizando las instalaciones, reflejando el fuerte interés que despertaba la disciplina en la comunidad.

Incluso, durante algunos períodos la concurrencia al Tiro Federal de Concordia llegó a superar la registrada en otros importantes polígonos del Litoral, como los de Paraná y Concepción del Uruguay, lo que demuestra el destacado lugar que la institución alcanzó en la región.

Prestigio y consolidación

Con el paso de los años, el prestigio del club continuó creciendo. Hacia 1927 la institución reunía cerca de 600 socios, contaba con un edificio considerado entre los más importantes del país y disponía de una línea de tiro preparada para albergar simultáneamente a numerosos tiradores.

Actualmente, más de un siglo después de su creación, el Tiro Federal Argentino de Concordia continúa activo con alrededor de 180 socios, una cifra cercana a los 200, que mantienen viva la actividad y sostienen el legado histórico de la institución.

Una tradición que sigue vigente

A lo largo de estos 128 años de historia, generaciones de socios, dirigentes y tiradores han contribuido al crecimiento y la continuidad de esta entidad, que forma parte del patrimonio deportivo y social de Concordia.

En este nuevo aniversario, la institución recuerda con gratitud a aquellos pioneros que en 1898 dieron origen al Tiro Federal, encabezados por el teniente coronel José Boglich, y renueva el compromiso de seguir promoviendo los valores que dieron vida al club: el deporte, la responsabilidad, la camaradería y el respeto.