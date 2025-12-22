El Tiro Federal Argentino de Concordia cerró el 2025 con un balance altamente positivo

En el plano deportivo, el TFAC fue sede y organizador de torneos nacionales de gran relevancia, designados oficialmente por la Federación Argentina, lo que ratifica el prestigio y la reconocida capacidad organizativa de la entidad concordiense. A ello se sumaron destacadas actuaciones de los tiradores locales, quienes obtuvieron excelentes resultados en certámenes provinciales y nacionales, representando al club con un alto nivel competitivo.

Como parte de este crecimiento sostenido, durante el año se desarrollaron numerosas competencias internas que contaron con una muy buena participación, incluso con tiradores invitados de la provincia de Corrientes. En ese marco, representantes del Tiro Club Curuzú Cuatiá tuvieron un desempeño sobresaliente, logrando varios títulos y posiciones destacadas en distintas categorías.

La última fecha del calendario anual, disputada el pasado 20 de diciembre, permitió cerrar oficialmente la temporada y definir las clasificaciones finales del año en las modalidades Mira Óptica y Mira Abierta, tanto en caballeros como en damas.

En la Clasificación Anual Mira Óptica 2025, el primer lugar fue para Gabriel Kock, del Tiro Club Curuzú Cuatiá, con 709 puntos, seguido muy de cerca por Jorge Bidal (TFAC) con 708 y Sergio Tugnarelli (TFAC) con 687. En la categoría damas, Belén Bidal (TFAC) se consagró con 236 puntos, escoltada por Sabrina Ocampo (TFAC) y Bahía Cardozo Ocampo (Tiro Club Curuzú Cuatiá).

En cuanto a la Mira Abierta, nuevamente Gabriel Kock se quedó con el primer puesto anual con 703 puntos, seguido por Fernando Guerrico (TFAC) con 690 y Julián Ayala (Tiro Club Curuzú Cuatiá) con 682.

Los resultados de la tirada correspondiente al 20 de diciembre reflejaron el alto nivel competitivo que caracterizó toda la temporada, con actuaciones destacadas tanto de tiradores locales como de visitantes.

Por Marcelo Gonzalez