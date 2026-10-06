El Tiro Federal de Concordia renovó su habilitación y seguirá funcionando hasta 2031

El Tiro Federal Argentino de Concordia, institución fundada el 10 de marzo de 1898, recibió la notificación oficial mediante la cual se acredita su rehabilitación quinquenal como Entidad de Tiro, garantizando la continuidad de su funcionamiento hasta el 1° de octubre de 2031.

Desde la institución informaron a 7Paginas, que el trámite fue presentado y cumplimentado en tiempo y forma ante el RENAR (Registro Nacional de Armas) y que el proceso de evaluación concluyó en un plazo inferior a 30 días.

Uno de los puntos destacados por las autoridades fue que la aprobación se concretó sin observaciones, luego de verificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de la entidad, especialmente en materia de seguridad de las pedanas y del campo de tiro.

Habilitado por cinco años

Con la rehabilitación otorgada, el Tiro Federal de Concordia vuelve a contar con la certificación correspondiente como Entidad de Tiro y queda habilitado por un nuevo período quinquenal.

De esta manera, la institución podrá continuar desarrollando sus actividades hasta el 1° de octubre de 2031, tras haber acreditado el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas y de seguridad requeridas.

Desde el Tiro Federal señalaron que la aprobación constituye una confirmación del trabajo realizado para mantener las instalaciones y procedimientos dentro de las exigencias establecidas.

Finalmente, las autoridades de la institución expresaron su agradecimiento a socios e instituciones amigas por el acompañamiento y apoyo a lo largo de este proceso.

Con más de 128 años de historia, el Tiro Federal Argentino de Concordia continúa formando parte del patrimonio institucional y deportivo de la ciudad.