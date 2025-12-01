El Triatlón Jeep pasó con éxito por el lago de Concordia: Baldini y Brunini los mas rápidos

Intensidad y definiciones ajustadas en la distancia Sprint

En la categoría Sprint femenina, la representante de Buenos Aires Ximena Praderio se quedó con una muy ajustada victoria, superando por apenas unos segundos a la chajariense Valeria Arévalo, protagonizando una de las llegadas más emocionantes del día.

En la rama masculina, el sanducero Leandro Ziminov dominó con autoridad y se adjudicó un triunfo cómodo, seguido por el concordiense Marino Villalba, quien completó una destacada actuación frente a su público.

Bruno Baldini y Ana María Brunini brillaron en la distancia Estándar

La prueba estándar ofreció momentos de alto rendimiento. El paceño Bruno Baldini, recuperando el gran nivel que lo caracteriza, logró imponerse a su coterráneo y actual campeón del circuito, Federico Ruiz, en una competencia exigente. El concordiense Federico Álvarez llegó en tercer lugar, siendo el mejor local posicionado.

Entre las damas, la concordiense Ana María Brunini protagonizó una notable remontada en el tramo de pedestrismo, superando a la campeona vigente, la paceña Anahí Díaz, para quedarse con una celebrada victoria en su ciudad. El tercer puesto fue para la uruguayense Karen Zagursky.

Las postas

En la modalidad postas, el equipo conformado por José Loza, Luis Izaguirre y Leandro Farías, de Concepción del Uruguay, se quedó con un triunfo contundente, destacándose en un recorrido exigente y técnico.

Una competencia que superó al clima

A pesar del mal tiempo, el regreso del triatlón a Concordia dejó un balance más que positivo. La entrega de los atletas y el compromiso organizativo dieron forma a una jornada memorable.

Desde la A.C.P.C. expresaron su agradecimiento a Codesal, a las áreas de Tránsito, Gendarmería, Policía y Prefectura, además de la Secretaría de Turismo, Emcontur, Emergencia Médica, directivos del Yatch Club, Puerto Luis y los grupos de trabajo de Elbio Rodríguez y Ofelia Bortagaray. También destacaron la labor del equipo de guardavidas de Sugara, por su profesionalismo.

Según lo anticipado a 7Paginas, el Circuito Binacional de Triatlón Jeep continuará el sábado 20 de diciembre en Federación, donde se espera otra jornada cargada de emoción y deporte de alto nivel.