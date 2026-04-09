El Turismo Pista y el TC 2000 desembarcan en Concordia con entrada libre y gratuita

El rugir de los motores vuelve a ser el protagonista absoluto en Concordia. Este fin de semana, nuestro circuito local recibe una vez más al Turismo Pista, una categoría que ha forjado una relación especial con la ciudad desde sus inicios. En esta ocasión, la cita se potencia con la llegada del Turismo Carretera 2000 (TC 2000), una especialidad que evoca grandes épocas del automovilismo y que trae a pilotos de la talla de Facundo Ardusso, Bernardo Llaver y el crédito entrerriano Emiliano Stang.

Un show garantizado y gratuito

El Turismo Pista es considerado la gran antesala del Turismo Nacional por la paridad y similitud de sus vehículos. Con las Clases 1, 2 y 3 en pista, se espera que el número de inscriptos supere los 100 autos, garantizando maniobras al límite y series sumamente competitivas.

La gran noticia para los fanáticos y las familias de la región es que la Entrada General será totalmente Libre y Gratuita, un factor que hace prever una de las concurrencias más masivas en el historial del circuito.

El desafío del clima

Un condimento extra será la meteorología. Los pronósticos indican probabilidades de lluvia para el sábado, mientras que el domingo se presentaría soleado.

Esta inestabilidad obligará a los equipos a trabajar doblemente en la puesta a punto, ya que un auto rápido bajo el agua puede no serlo sobre asfalto seco, abriendo el abanico de candidatos para las finales.

Cronograma de Actividades

Viernes 10 de abril

08:30 a 12:40 hs: Entrenamientos Clase 1 y Clase 2.14:30 a 15:40 hs: Clasificaciones Clases 1 y 2.16:30 hs: Entrenamiento 1 TC 2000.

Sábado 11 de abril (Día de Clasificaciones y Series)

08:00 hs: Clasificación 2 Clase 1.

08:43 a 11:44 hs: Entrenamientos Clase 3 y TC 2000.

11:02 hs: Clasificación 2 Clase 2.

12:50 hs: Clasificación TC 2000.13:13 a 14:00 hs: Series Clase 1 (1ª, 2ª y 3ª).

14:14 hs: Clasificación 1 Clase 3.15:04 a 16:00 hs: Series Clase 2 (1ª, 2ª y 3ª).

16:10 hs: Clasificación 2 Clase 3.

Domingo 12 de abril (Día de Finales)

10:10 hs: Carrera 1 TC 2000.

10:35 a 11:30 hs: Series Clase 3 (1ª, 2ª y 3ª).

11:54 hs: Carrera Final Clase 1.

12:39 hs: Carrera Final Clase 2.

13:35 hs: Carrera Final Clase 3.

14:25 hs: Carrera Final 2 TC 2000.

Así llegan los campeonatos

La competitividad es máxima en las tres divisiones del Turismo Pista: Clase Líder Escoltas inmediatos

Clase 1William Bull (74,5)J. Cortina (73), P. Matich (70)Clase 2Matías Clapier (77)L. Garro (70), J. Paulides (69)Clase 3Federico Hermida (77,5)F. Martini (64), M. Canapino (48)

Por Edgardo Perafan