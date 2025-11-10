El uruguayo Soares de Lima y la «Pipi» Rivero ganaron el triatlón en Colon

El uruguayo de Tacuarembó Nahuel Soares de Lima y la victoriense María victoria Rivero fueron los triunfadores de esta primera fecha, con una actuación soberbia de cada uno, sacando dos minutos de diferencia sobre sus escoltas.

Detrás de Soares en la clasificación general arribó el juvenil Joaquín Valverde de Lomas de Zamora y en tercer lugar y en una gran carrera llegó el concordiense Federico Álvarez, mientras que en damas fue segunda Emma Scliar de Lomas de Zamora y tercera Avril Pérez de Buenos Aires.

Entre los juveniles triunfaron Joaquin Valverde y Emma Scliar, ambos de Lomas de Zamora, mientras que en mountain bike ganaron Javier Mingo de La Paz y Laura Benedetti de Concepción del Uruguay. En las postas los más rápidos fueron Jose Carlos Loza, Luis Izaguirre y Leandro Farias de Concepción del Uruguay.

Una organización impecable por parte del Municipio de Colón con el trabajo de todas sus áreas y la inmejorable puesta en escena de la A.C.P.C. hicieron de este inicio el augurio de un gran campeonato que tendrá su continuidad el domingo 30 de noviembre en Concordia con una distancia estándar y sprint y cuyo escenario será el lago Salto Grande, restando por definir aún sí el epicentro será en Península Soler o en Puerto Luis.

Prensa, ACPC