El veranito de San Juan llegó a la región de Salto Grande, pero estará acompañado por lluvias y tormentas

Después de varios días con temperaturas propias del invierno, el denominado «Veranito de San Juan» finalmente se hizo presente en la región de Salto Grande, elevando de manera considerable las marcas térmicas. Sin embargo, el alivio del frío llegará acompañado por un escenario de marcada inestabilidad que se extenderá durante todo el fin de semana.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las vacaciones de invierno en Entre Ríos finalizarán con lluvias y tormentas, condiciones que incluso se mantendrán durante el domingo, jornada en la que la Selección Argentina disputará la final del Mundial.

Viernes cálido e inestable

Para este viernes, el SMN prevé una temperatura mínima de 19 grados y una máxima cercana a los 30 grados, valores muy superiores a los registrados durante las últimas semanas.

Durante la mañana existe un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, mientras que hacia la tarde se espera una mejora temporaria con cielo mayormente nublado. No obstante, la inestabilidad regresaría durante la noche.

La jornada estará acompañada por una humedad del 68% y vientos del sector noreste de hasta 25 kilómetros por hora, favoreciendo el ingreso de aire cálido y húmedo a la región.

Pronóstico para el fin de semana

El sábado se perfila como el día de mayor inestabilidad. El organismo nacional anuncia una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados, con un 70% de probabilidad de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana.

Para la tarde y la noche, las condiciones mejorarían parcialmente, aunque persistirá un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.

En tanto, para el domingo, el pronóstico mantiene un 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada, por lo que el tiempo seguirá siendo inestable mientras se disputa la esperada final del Mundial.

Foto: Marcelo Gonzalez (Amanecer de este viernes, en el Naranjal de Pereda)

Redacion de 7Paginas