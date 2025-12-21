El verano arranca con lluvias en la región de Salto Grande

Para la jornada dominical se prevén tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con tormentas más generalizadas hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 29 de máxima, con vientos del sector norte que rotarán hacia el este.

En este contexto, el SMN renovó el alerta amarillo por tormentas para el lunes en el centro y norte de Entre Ríos. Durante esa jornada se esperan tormentas fuertes en la madrugada, tormentas durante la mañana y precipitaciones aisladas por la tarde. Hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y 28 grados, con vientos del sudeste que rotarán al sudoeste.

El martes se registrará un leve ascenso térmico, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31. El pronóstico indica tormentas aisladas durante la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde, con vientos predominantes del sur que rotarán al este.

Para el miércoles se espera una jornada más calurosa, con temperaturas que irán de los 22 a los 35 grados, cielo parcialmente nublado durante todo el día y vientos del noreste. El jueves continuará el calor, con marcas térmicas de entre 23 y 33 grados y cielo mayormente nublado, mientras que los vientos seguirán soplando del noreste.

El viernes se anticipan temperaturas de entre 26 y 34 grados, con cielo mayormente nublado por la mañana y nublado durante la tarde, acompañado de vientos del sector norte. En tanto, el sábado cerrará la semana con cielo cubierto durante toda la jornada, temperaturas que oscilarán entre los 25 y 32 grados y vientos del sudeste rotando al sudoeste.

De esta manera, el verano comienza en la región de Salto Grande con lluvias, tormentas y temperaturas elevadas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones de los alertas meteorológicos y tomar las precauciones necesarias frente a fenómenos adversos.

Redacion de 7Paginas