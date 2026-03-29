El verano no se quiere ir: Concordia y la zona bajo alerta amarilla por calor agobiante y una máxima de 35°C

La región de Salto Grande atraviesa un fenómeno climático atípico para el calendario. La ciudad de Concordia y sus alrededores viven un domingo de calor intenso que parece retener el rigor del verano en pleno otoño. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que el termómetro alcance hoy los 35°C, consolidando un fin de semana agobiante.

Ante esta situación, el organismo nacional emitió un alerta amarillo por altas temperaturas que afecta no solo al departamento Concordia, sino también a Federación, San Salvador, Federal, Feliciano, Victoria y Gualeguay.

Humedad extrema y vientos en calma

Lo que hará que la jornada sea particularmente difícil de transitar es la combinación de factores ambientales. Con una mínima de 23°C y una máxima de 35°C, el factor determinante será la humedad, que se ubica en un 94%.

La falta de circulación de aire (vientos en calma) y el cielo parcialmente nublado generarán un «efecto invernadero» que elevará la sensación térmica, convirtiendo al domingo en un día de riesgo para sectores vulnerables como niños y adultos mayores.

Recomendaciones ante el Alerta Amarillo

Desde las áreas de salud se recuerda a la población tomar precauciones básicas para evitar golpes de calor:

Hidratación constante: Beber abundante agua, incluso sin tener sed.

Alimentación liviana: Priorizar el consumo de frutas y verduras.

Vestimenta: Utilizar ropa clara y ligera.

Exposición solar: Evitar realizar actividad física o estar al sol entre las 10:00 y las 17:00 horas.

De acuerdo al pronóstico extendido, se espera que estas condiciones de inestabilidad térmica continúen durante el inicio de la semana, a la espera de un frente que traiga el alivio definitivo hacia el interior de la provincia.