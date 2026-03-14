El verano se despide con calor intenso en la región de Salto Grande y anuncian posibles lluvias para la próxima semana

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el aumento de las temperaturas estará asociado a un repunte del viento del sector noreste, que favorecerá el ingreso de aire cálido y húmedo. Esta situación podría derivar en una nueva ola de calor que afectaría a gran parte de la provincia de Entre Ríos.

Fin de semana con tiempo estable

Para lo que resta del fin de semana se esperan condiciones mayormente estables. Este sábado la temperatura máxima rondará los 30 grados, con cielo parcialmente nublado.

En tanto, para el domingo el pronóstico indica una máxima de 31°C y una mínima de 20°C, también con nubosidad parcial y sin probabilidades de lluvias.

Calor más intenso desde el lunes

El inicio de la próxima semana marcará un incremento en las temperaturas. Para el lunes se prevé una máxima de 34°C y una mínima de 22°C, mientras que el martes el calor continuará con registros similares, con 33°C de máxima y 24°C de mínima.

Además, durante el martes se espera un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, lo que anticipa un cambio en las condiciones del tiempo.

Probables tormentas

Según el pronóstico, hacia la tarde del martes podrían desarrollarse tormentas en la región, con una probabilidad cercana al 70 por ciento, lo que pondría fin a varios días consecutivos de estabilidad y temperaturas elevadas.

Para el miércoles, en tanto, volverían las condiciones más estables, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima cercana a los 30 grados.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas