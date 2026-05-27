El Viejo Almacén Sauer celebra sus 130 años con la presentación del libro “Permanecer y Transcurrir”

Durante el encuentro se realizará la presentación oficial del libro “Permanecer y Transcurrir”, escrito por Belén Sauer, cuarta generación de la familia fundadora del almacén. La obra nace con el profundo deseo de conservar viva la memoria familiar y transmitir a las nuevas generaciones la historia de quienes construyeron, con esfuerzo y sacrificio, uno de los espacios más emblemáticos de la región.

A través de sus páginas, el libro recorre los comienzos de los abuelos Sauer, su llegada a Entre Ríos, sus luchas, sueños y el trabajo incansable que dio origen al Viejo Almacén Sauer, un lugar que hoy representa mucho más que un edificio: representa la memoria viva de una familia, de los inmigrantes y de toda una comunidad.

“Permanecer y Transcurrir” es también un homenaje a las raíces danesas de la familia, a las costumbres transmitidas de generación en generación y a la importancia de preservar la identidad cultural y afectiva de nuestros antepasados.

La celebración se desarrollará durante toda la jornada y contará además con una exposición de arte a cargo de la artista Alejandra Moullia, sumando sensibilidad y expresión artística a este acontecimiento tan especial.

La música en vivo llegará de la mano del grupo Las Tres Cosas, que acompañará el encuentro con un repertorio pensado para compartir en familia y disfrutar de una verdadera fiesta de campo.

El almuerzo será otro de los grandes protagonistas del día, con un menú tradicional especialmente preparado para la ocasión: entrada de bondiola braseada, plato principal de asado a la estaca y, como broche de oro, el tradicional Risalamande, típico postre danés que fue realizado para el canal El Gourmet y que en esta oportunidad volverá a presentarse en homenaje a las raíces de la familia Sauer.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir un día único, donde la historia, la cultura, la música y los sabores se unirán para celebrar 130 años de memoria, permanencia y legado.

Por Gustavo Cardozo