El youtuber Calei de Chajarí denunció una violenta agresión mientras realizaba una filmación

Según informó la Policía este domingo, el pasado viernes en horas de la tarde se recepcionó una denuncia formal por parte de un ciudadano mayor de edad, quien manifestó que días antes había protagonizado un incidente cuando se encontraba grabando contenido frente a un establecimiento rural.

Disparo y discusión

De acuerdo a lo expuesto en la denuncia, el denunciante escuchó un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en el lugar. Posteriormente, una camioneta se habría aproximado hasta donde él estaba, descendiendo un hombre que reconoció haber efectuado un disparo al aire.

Siempre según la versión radicada en sede policial, a partir de allí se produjo una discusión entre ambos y un intento de agresión física, aunque en ese momento no se registraron lesiones.

La denuncia, junto con registros fílmicos y demás pruebas aportadas por el damnificado, fue remitida a las autoridades judiciales competentes, quedando la investigación bajo directivas de la Fiscalía interviniente.

El video que complica la situación

Sin embargo, con el correr de las horas 7Paginas tuvo acceso al video publicado por el propio youtuber, en el que se observa el momento en que el propietario del campo habría realizado disparos intimidatorios y posteriormente lo agrede con golpes de puño.

En las imágenes también se advierte la presencia de un efectivo policial en el lugar, quien estaría al tanto de lo que ocurría, aunque –según se aprecia en el material difundido– no habría intervenido contra el productor rural en ese momento.

La difusión del video generó fuerte repercusión en redes sociales y reavivó el debate sobre el accionar policial y la seguridad en este tipo de situaciones.

La causa continúa en etapa investigativa y se espera que la Fiscalía analice el material fílmico para determinar responsabilidades y eventuales imputaciones.

Ivan Calei, conocido en YouTube como Ivan Calei, es un youtuber y fotógrafo nacido en Chajari. Es reconocido por crear contenido documental explorando pueblos rurales, charlando con sus habitantes y relatando sus historias de vida. Su enfoque se centra en mostrar la vida de campo y las tradiciones argentinas

Video