Elecciones 2025: todas las listas de candidatos a senadores y diputados en Entre Ríos

El plazo de inscripción de candidaturas venció este domingo y los distintos espacios políticos confirmaron sus nóminas, que reflejan alianzas, sorpresas y renovaciones de nombres en la arena política entrerriana.

La Libertad Avanza

(Integrada por LLA, PRO, UCR, Partido Fe y Partido Libertario)

Senadores

Joaquín Benegas Lynch (LLA) – productor agropecuario de La Paz.

Romina Almeida (LLA) – arquitecta de Paraná.

Diputados

Andrés Laumann (LLA) – ex candidato a intendente de Paraná.

Alicia Fregonese (PRO) – presidenta del Consejo General de Educación.

Darío Schneider (UCR) – ministro de Planeamiento.

Eliana Lagraña (UCR) – concejal de Concordia.

Frente Fuerza Entre Ríos

(Partido Justicialista y Frente Entrerriano Federal)

Senadores

Adán Bahl – ex vicegobernador y ex intendente de Paraná.

Adriana Meza Torres – intendenta de Los Conquistadores.

Diputados

Guillermo Michel – ex titular de la Aduana.

Marianela Marclay – secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay.

Andrés Sabella – rector de la UNER.

Fabiana Leiva – médica, ex funcionaria de Salud.

Jacob Minguillón – empresario avícola de Crespo.

Frente Ahora la Patria

(Frente Grande, Movimiento por Todos, Patria Grande, Nuevo Encuentro y PC Entrerriano)

Senadores

Carolina Gaillard – diputada nacional.

Javier Schnitmann – dirigente del MTP, de Santa Elena.

Diputados

Paola Rubattino – ex diputada provincial.

Federico Olano – comerciante de Gualeguaychú.

Eve Kloster – militante de Paraná.

Ignacio Monná – artista y gestor cultural de Concordia.

Ludmila Fernández Castellanos – dirigente estudiantil de Concordia.

MST – Nueva Izquierda

Senadores

Sofía Cáceres Sforza – docente universitaria, secretaria general de SITRADU.

Pablo Amarillo – docente de Concepción del Uruguay.

Diputados

Nadia Burgos – trabajadora del Ministerio de Salud.

Facundo Scattone – docente universitario de Concordia.

Ivana Almada – docente, militante del Partido Obrero.

Víctor Romero – jubilado de Nogoyá.

Keili González – referente feminista de Nogoyá.

Unión Popular

Senadores

Emilio Martínez Garbino – ex diputado nacional, ex intendente de Gualeguaychú.

María Isabel Sola – concejal de Concepción del Uruguay.

Diputados

Silvio Farach – empresario, titular de la Federación Económica de Entre Ríos.

Beba Tribulatti – ex concejal de Concordia.

Sebastián Shaumann – concejal de Gualeguay.

Patricia Heinrich.

Oscar Barzola.

Partido Socialista

Senadores

Héctor Maya – ex senador nacional.

Fernanda Sanzberro – docente de Victoria.

Diputados

Gustavo Guzmán – ex diputado provincial.

Sofía Gan – presidenta del PS de Paraná.

Santiago Haddad – dirigente estudiantil.

Una elección clave

El 26 de octubre los entrerrianos deberán definir quiénes ocuparán las bancas en disputa, en una elección que podría reconfigurar los equilibrios de poder en el Congreso nacional. Con alianzas amplias, liderazgos consolidados y nuevas figuras, la campaña electoral ya comenzó a tomar forma en Entre Ríos.

