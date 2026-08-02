Elecciones 2027: una encuesta ubica a Milei al frente y muestra que Cristina supera a Kicillof dentro del PJ

Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento está vinculado a la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ante la consulta sobre si debería ser habilitada para competir nuevamente por la Presidencia en 2027, el 60% de los consultados respondió que está completamente en desacuerdo, mientras que el 27,4% se manifestó completamente de acuerdo y el 10,1% parcialmente de acuerdo. Un 2,5% no expresó opinión.

Cristina lidera la interna peronista

Pese al rechazo mayoritario a una eventual habilitación, el informe revela que Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo la principal referencia dentro del peronismo.

Entre quienes se identifican como cercanos al peronismo o al kirchnerismo, el 46,8% considera que la expresidenta debería ser la candidata presidencial del espacio si pudiera competir, mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof obtiene el 39% de las preferencias. El resto de los dirigentes aparece muy por detrás en la consideración de los simpatizantes del espacio.

La Libertad Avanza encabeza las preferencias partidarias

Al consultar sobre el espacio político con el que los encuestados se sienten más identificados, el mayor porcentaje correspondió a quienes afirmaron no sentirse representados por ningún sector o permanecen indecisos (22,7%).

Entre las fuerzas políticas, La Libertad Avanza aparece primera con 21,6%, seguida por el Peronismo con 19,4%, el Kirchnerismo con 9,7%, el PRO con 9,2%, la Izquierda con 7%, mientras que otras fuerzas y quienes no respondieron suman el 10,4%.

Milei lidera la intención de voto

En un escenario de primera vuelta presidencial, Javier Milei encabeza las preferencias con 32,4% de intención de voto.

Detrás aparecen Cristina Fernández de Kirchner con 15,2% y Axel Kicillof con 14,7%, en un virtual empate por el segundo lugar. Más atrás se ubican Myriam Bregman (7,6%), Victoria Villarruel (6,4%) y Jorge Brito (1,9%).

Además, el 6,3% respondió que votaría a otro candidato, el 5,9% elegiría votar en blanco o anular su voto y el 9,6% aseguró que todavía no tiene definido su voto.

Mayoría a favor de un cambio

El sondeo también indagó sobre la expectativa de los argentinos respecto del próximo gobierno. El 54,5% afirmó que prefiere que haya un cambio, mientras que el 33,4% considera que debería continuar el mismo rumbo político. El 12,1% aún no tiene una posición definida.

Los escenarios de balotaje

El trabajo de CB Global Data proyectó dos posibles segundas vueltas.

En un enfrentamiento entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente obtendría 44,8%, frente al 39% de la exmandataria. El 11,7% votaría en blanco o nulo y el 4,5% permanece indeciso.

En tanto, un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof muestra una competencia mucho más ajustada: el mandatario alcanza 43%, mientras que el gobernador bonaerense reúne 41,6%. En este escenario, el 6,6% votaría en blanco o nulo y el 8,8% aún no definió su postura.

De acuerdo con los datos del estudio al que tuvo acceso 7Paginas, aunque Milei mantiene el liderazgo nacional, el escenario electoral continúa abierto de cara a 2027. Mientras la figura de Cristina Fernández de Kirchner conserva la mayor adhesión dentro del peronismo, Axel Kicillof aparece como el dirigente opositor que más se acerca al Presidente en un eventual balotaje, configurando una competencia que podría definirse por un margen muy estrecho.

Redaccion de 7Paginas