7PAGINAS

Jueves 30 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Elecciones calientes en el Club Social Federación: Silvestri promete “ordenar el desorden” y convocar a los socios históricos que se alejaron

El Club Social Federación atraviesa días de alta temperatura institucional a medida que se acercan las elecciones para renovar su comisión directiva, previstas para el viernes 7 de noviembre a las 19 horas. En un clima de creciente expectativa y debate interno, Leandro Silvestri, quien encabeza la lista opositora, encendió la polémica al afirmar que llega “para ordenar el desorden” y lograr que “vuelvan todos los que se fueron”.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En declaraciones al programa Entre Líneas de Radio Uno Federación, Silvestri sostuvo que su decisión de postularse surgió tras numerosas conversaciones con socios y exintegrantes del club. “Mi idea no era ir de presidente, pero me terminaron convenciendo. Veo que hay mucha gente con ganas de hacer cosas, y eso me impulsó a aceptar el desafío”, señaló.

El candidato, identificado históricamente con el básquet, explicó que su propuesta apunta a reorganizar la vida institucional del club y fortalecer el vínculo con las distintas subcomisiones deportivas. “El club tiene muchas disciplinas y actividades, pero le hace falta un poco de orden. Queremos trabajar junto a todas las subcomisiones y darle lugar a quienes quieran aportar ideas”, remarcó.

Silvestri reconoció que su candidatura generó un fuerte respaldo entre socios históricos que se habían alejado. “Desde que apareció mi nombre, recibí llamados y mensajes de gente que se fue por distintos motivos y ahora quiere volver. El club tiene que ser un espacio donde todos se sientan cómodos y respetados”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que su lista está integrada por representantes de diversas disciplinas —básquet, tenis, fútbol, pádel y patín—, con el objetivo de construir una conducción plural y participativa. “Queremos que cada disciplina tenga voz y voto. El club debe ser de todos”, enfatizó.

Finalmente, explicó que podrán votar los socios con al menos seis meses de antigüedad, y que el padrón será actualizado el 31 de octubre.

Las declaraciones de Silvestri generaron reacciones en distintos sectores del “Celeste”, anticipando una contienda electoral intensa y con fuerte interés de la comunidad federense, que sigue de cerca los movimientos en una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad.