Elecciones en Agmer: la lista Multicolor acusa a la conducción actual de “entregar a los docentes entrerrianos”

La candidata a secretaria general por la seccional Concordia, Ivana Almada, acompañada por Alejandra Rodríguez, dialogó en el programa Zona de Opinión y señaló que la actual dirigencia “lleva años al frente del gremio y permitió que hoy los docentes vivamos con sueldos de pobreza”.

Almada remarcó que su espacio propone “una política sindical clasista y de lucha”, con el objetivo de enfrentar lo que definió como un proceso de pérdida de derechos:

“Nos aumentaron los aportes jubilatorios al 19% cuando la mayoría de los docentes estamos bajo la línea de pobreza. La conducción de Agmer no solo convalidó este ajuste, sino que además entregó conquistas históricas como Iosper y los paros”, expresó.

En la misma línea, Rodríguez sostuvo que el gremio “ha sido funcional a la patronal” y que, en lugar de defender a los trabajadores, “cerró una paritaria a diciembre con salarios que no alcanzan para vivir”.

Críticas a la falta de democracia interna

Las candidatas de la Multicolor denunciaron también la falta de espacios de participación dentro del sindicato. “No nos permiten utilizar la sede gremial para reunirnos ni para armar la campaña. Se jactan de la democracia sindical, pero en la práctica el funcionamiento es totalmente antidemocrático”, afirmaron.

Asimismo, remarcaron que, a diferencia de los dirigentes actuales que “hace más de 20 años no pisan un aula”, ellas recorren las escuelas diariamente, “a pulmón y sin licencias gremiales”, lo que les permite conocer de primera mano la realidad docente.

Expectativas de cara a septiembre

En el tramo final de la entrevista, Almada y Rodríguez convocaron a la docencia entrerriana a participar activamente en los comicios, “Hemos perdido más de 1.000 afiliados en Concordia porque muchos no se sienten representados. Invitamos a las y los docentes a revisar el padrón, acercarse, votar y acompañar esta propuesta de cambio que busca recuperar el sindicato para que vuelva a estar del lado de los trabajadores”, concluyeron.

Con la mirada puesta en el 25 de septiembre, la lista Multicolor se prepara para disputar la conducción del gremio más importante de la provincia, en un contexto marcado por reclamos salariales, precarización laboral y el creciente malestar de la docencia entrerriana.

