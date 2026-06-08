Elecciones en el Círculo de Retirados de la Policía: Roberto Ducasse confirmó que buscará la reelección al frente de la filial Concordia

De cara a los comicios que definirán la conducción de la entidad para el próximo período, el actual presidente del Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de Entre Ríos – Filial Concordia, Juan Roberto Ducasse, confirmó que irá en busca de la reelección. El dirigente encabezará la lista oficial de la histórica agrupación «Pancho Ramírez» en las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de agosto.

«Luego de analizarlo primero con mi familia y de recibir un gran respaldo, les comunico a todos mis queridos camaradas que estaré encabezando la lista de nuestra filial Concordia junto a la agrupación Pancho Ramírez, la cual sin dudas ha marcado un camino a lo largo y ancho de nuestra provincia», expresó Ducasse a 7Paginas.

Balance de gestión: predio propio y fin al problema del hospedaje

Al hacer una reseña histórica, el dirigente recordó que el Círculo fue fundado en el año 1975, pero subrayó el quiebre positivo que significó la actual etapa: el pasado 21 de febrero se cumplieron tres años de la inauguración de sus espacios actuales, logrando consolidar un predio que hoy pertenece de forma total a la filial y cuenta con plenas comodidades gracias al apoyo legal del Círculo Central.

Entre los logros más destacados de esta gestión, Ducasse anunció la concreción de un anhelo histórico para la familia policial:

Complejo habitacional: En los próximos días quedará formalmente inaugurado un complejo de viviendas totalmente equipado dentro del predio. Esta obra dará solución habitacional y hospedaje a los colegas de otros departamentos que viajan a Concordia por razones de salud o turismo, un problema histórico al que antes la institución no podía dar respuesta.

Convenio con Codesal: Se firmó recientemente un acuerdo con la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), mediante el cual los retirados y pensionados (tanto locales como visitantes) accederán a importantes beneficios y descuentos en la zona del perilago y complejos termales.

Crecimiento regional: Ducasse ponderó que este desarrollo edilicio forma parte de un crecimiento integral en toda la Costa del Uruguay, con obras inauguradas o en vías de habilitación en filiales como Feliciano, Federal, Federación, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Inclusión del personal femenino y nuevos proyectos

De cara al nuevo período, el candidato a la reelección destacó la renovación de sus equipos de trabajo mediante la incorporación de jóvenes recientemente retirados y una fuerte impronta de equidad: «En mi gestión el personal femenino tendrá el lugar que hoy corresponde, el cual se tiene bien merecido en toda organización», remarcó, anticipando que próximamente se realizará un primer encuentro específico para delinear sus proyectos.

Entre las propuestas planificadas con profesionales de la construcción para el corto plazo, se destacan:

Salón de eventos propio: Se proyecta edificar un salón de usos múltiples en el espacio físico disponible para el desarrollo de actividades sociales, culturales, recreativas y deportivas, destinado tanto al personal en actividad como a los retirados.

Apoyo al deporte: La filial se encuentra colaborando activamente con el plantel de fútbol de la institución que próximamente representará a la provincia en un torneo en Misiones. La presentación oficial del equipo se realizará en una conferencia de prensa venidera.

Prioridad en salud: Ducasse reafirmó su compromiso de mantener una política de «puertas abiertas» para escuchar y gestionar las necesidades urgentes de los asociados, especialmente en materia de cobertura médica y asistencial.

La conformación de la Lista «Pancho Ramírez»

La nómina oficial que acompañará al oficialismo para las elecciones de agosto quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Juan Roberto Ducasse

Secretario General: Horacio Fernández

Pro Secretario General: Ernesto Yhedro

Tesorero: José Luis Gallo

Pro Tesorero: Marcelo Larrachado

Vocales Titulares: Javier Trinidad y Ramón Fernández

Vocales Suplentes: Silvia Bordón y Alicia Miño

Revisores de Cuentas: Roberto Sahuan y Claudio Batalla

Desde la institución recordaron a todos los asociados que las urnas estarán habilitadas el próximo 26 de agosto en el horario de 08:00 a 18:00 horas en la sede de la filial.