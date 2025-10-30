Elecciones en la Caja Mixta de Concordia: “Los compañeros municipales saben que siempre estuve”

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Avallone confirmó que cuenta con el aval del Sindicato de Técnicos y Empleados Municipales de Concordia para continuar un nuevo período en el directorio del organismo. “Tengo el acompañamiento de mis compañeros y de la Comisión Directiva, pero sobre todo el respaldo de los trabajadores, porque siempre estuve al lado de ellos cuando necesitaban una mano”, sostuvo.

El dirigente gremial destacó la importancia de la Caja Mixta en la actualidad, señalando que “hoy el sueldo no alcanza más allá del día 15 de cada mes, y muchos compañeros deben recurrir a la Caja para poder subsistir”. En ese sentido, aseguró que el rol del directorio es “dar respuestas mínimas a las necesidades del trabajador, ya sea con créditos, compras o soluciones económicas de emergencia”.

Consultado sobre su gestión, Avallone afirmó: “Siempre he estado con los compañeros, a la hora que me necesiten. Trato de responder y acompañar, porque entiendo lo que viven los trabajadores en este contexto difícil”.

Respecto de las versiones que señalan la necesidad de “recuperar la Caja Mixta para los empleados municipales”, el representante del STEMC fue categórico:

“Eso es solo propaganda electoral. La Caja Mixta es justamente mixta, trabaja para empleados municipales, pero también para cooperativas, centros de comercio y localidades aledañas. No es exclusiva de un sector, sino que brinda servicios a toda la comunidad.”

Avallone recordó que los trabajadores interesados en participar de la elección tienen tiempo hasta el lunes para inscribirse, de 8:00 a 13:30 horas, presentando su DNI en la sede de la Caja Mixta (calle Quintana).

Finalmente, invitó a todos los afiliados a participar activamente del proceso, “Estas elecciones son importantes porque fortalecen la participación y el compromiso de los trabajadores. Yo confío en el acompañamiento de siempre, porque los compañeros municipales saben que, cuando me necesitaron, estuve.”