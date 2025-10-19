7PAGINAS

Sábado 18 de octubre de 2025
Elecciones legislativas: Militantes libertarios se hicieron sentir en Puerto Yerua

Este sábado, militantes de La Libertad Avanza realizaron una jornada de militancia en la localidad de Puerto Yeruá, donde llevaron adelante actividades de proselitismo y diálogo con los vecinos, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.
El cierre de la actividad estuvo marcado por una caminata por las calles de la localidad, en la que los participantes entonaron consignas de respaldo al gobierno nacional y al proceso de transformación que impulsa el espacio liderado por el presidente Javier Milei.

En diálogo con 7Paginas, la concejal libertaria de Puerto Yeruá, Claudia Kinderknegt, expresó su satisfacción por la convocatoria y el entusiasmo de los participantes.

“Fue una jornada increíble junto a vecinos y militantes que creen en el cambio. Gracias a todos los que se acercaron, participaron y pusieron su energía para que esto siga creciendo”, señaló.

Kinderknegt remarcó además que el movimiento libertario trasciende lo partidario y se consolida como una fuerza popular.

“Cada encuentro, cada charla y cada gesto de apoyo nos demuestran que La Libertad Avanza no es solo un movimiento político, sino una fuerza de corazón que nace del pueblo. Seguimos firmes, con más convicción que nunca, trabajando por una Argentina libre, justa y de oportunidades para todos”, destacó.

La concejal cerró con un mensaje de agradecimiento, “¡Gracias Puerto Yeruá y Concordia por tanto compromiso y entusiasmo!”.