Elecciones nacionales de CTERA: presentarán en Concordia la Lista Multicolor

En el marco de las elecciones nacionales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que se llevarán a cabo el próximo 2 de septiembre, este sábado se realizará en Concordia la presentación de la Lista Multicolor.

La actividad tendrá lugar desde las 16 horas, en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ubicada en calle Tavella 1424.

Según se dijo a 7Paginas, la presentación contará con la participación de Romina Del Plá, secretaria general de SUTEBA La Matanza, provincia de Buenos Aires, y Julia Fochessatto, integrante de la Comisión Directiva Departamental de AGMER Concordia.

Desde el espacio señalaron que el encuentro tiene como objetivo dar a conocer la propuesta de la Lista Multicolor de cara a los comicios de CTERA, bajo una perspectiva que plantea la construcción de una organización docente independiente de los gobiernos, democrática y de lucha.

La convocatoria también plantea la necesidad de fortalecer la defensa de la educación y de los derechos de los trabajadores docentes frente al actual escenario político y económico.

La jornada será una oportunidad para que docentes y trabajadores de la educación conozcan las propuestas y lineamientos de la lista que competirá en las elecciones de CTERA del 2 de septiembre.

La cita es este sábado 15 de agosto, a las 16 horas, en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, Tavella 1424, Concordia.