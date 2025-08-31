Elecciones: Vamos Corrientes se adjudicó el triunfo y el peronista Ascua habló de segunda vuelta

Este domingo 31 de agosto, Corrientes fue a las urnas para renovar 416 cargos en 73 de los 74 municipios de la provincia. Tras el cierre de los comicios, la alianza oficialista Vamos Corrientes anunció a través de sus redes sociales que se adjudicaba el triunfo electoral, destacando el respaldo recibido por parte de la ciudadanía.

La fórmula encabezada por Juan Pablo Valdés como candidato a gobernador afirmó que se impuso en una elección clave, donde los votantes definieron autoridades municipales, legislativas y ejecutivas en distintos distritos.

Por su parte, el candidato del peronismo, Tincho Ascúa, utilizó sus redes sociales para comunicar que “estamos en segunda vuelta”, marcando así la postura de la oposición frente a los resultados preliminares.

Elecciones: Vamos Corrientes se adjudicó el triunfo y Tincho Ascua habló de segunda vuelta

Mientras tanto, aún no hay información oficial sobre los comicios. La Junta Electoral provincial indicó que a partir de las 20:30 se podrán conocer los primeros datos parciales oficiales de la jornada electoral.

El Litoral