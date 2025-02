Elenco de Concordia será protagonista del Ciclo Un domingo de teatro en el La Vieja Usina

“Roja” es una producción de la Compañía de Teatro El Histrión de Concordia confirmada en 2001. La actuación está a cargo de Hernán Reyero, y la interpretación musical a manos de Eduardo Fernández. La dirección de la puesta es de Guillermina Fernández, y el vestuario de Stella Leonardelli.

La obra que se presentará este domingo propone una experiencia sensitiva donde lo visual y sonoro se conjugan creando una atmósfera de clown y la metáfora del hecho artístico.

La puesta escénica se abre a la posibilidad de ser parte de un acontecimiento, interpelando al espectador sobre la razón de su existencia. Lo invita a reflexionar sobre el fracaso desde una mirada positiva y reconocer a la soledad como un estado inherente al ser humano.

Para presentar su obra, la compañía detalla en su sinopsis un relato en primera persona: “Esta obra muestra abiertamente mi fracaso. Muestra mí humanidad, mí vulnerabilidad, mi condición de perdedor. Yo necesito del fracaso porque es ahí donde encuentro mis debilidades esenciales, las reconozco, las experimento, te las muestro, me burlo abiertamente de ellas y te hago reír. ¿Quién alguna vez no ha metido la pata o estuvo en el lugar equivocado, en el momento inoportuno? Pero, para mí, la vergüenza y el ridículo, son sensaciones que me ayudan a construir algo grande y maravilloso. Yo y el fracaso somos grandes amigos”.

Sobre Un domingo de teatro

Con una mirada federal, el ciclo se propone acercar obras entrerrianas y de la región, al mismo tiempo que generar nuevos públicos. Se realiza todos los domingos con entrada gratuita.