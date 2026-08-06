Elevan a naranja el alerta por tormentas para todo Entre Ríos: prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

De acuerdo al informe oficial al que tuvo acceso 7Paginas, las tormentas se desarrollarán principalmente durante la mañana y la tarde, mientras que los vientos del sector sur se intensificarán hacia la tarde y la noche.

Tormentas fuertes y abundante caída de agua

El organismo nacional anticipó que la provincia será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Los fenómenos podrán estar acompañados por intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos.

Asimismo, se estiman acumulados de lluvia de entre 50 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas de la provincia.

Pronóstico para Concordia y la región

Para el departamento Concordia y las ciudades de Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, el pronóstico prevé una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 25 grados.

En cuanto a las probabilidades de precipitaciones, se espera un 40% de probabilidad de tormentas durante la mañana, mientras que para la tarde el porcentaje asciende al 70%, con posibilidad de tormentas fuertes.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante el nivel de alerta vigente, las autoridades recomendaron adoptar medidas preventivas para reducir riesgos durante el desarrollo del fenómeno meteorológico.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Asegurar todos los objetos que puedan ser desplazados por el viento, retirando de balcones y patios macetas, muebles de jardín y otros elementos sueltos.

Evitar salir del hogar si no es estrictamente necesario y no buscar refugio debajo de árboles o postes de electricidad.

No sacar los residuos para evitar la obstrucción de desagües y prevenir anegamientos.

En caso de conducir, hacerlo con luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado y evitar circular por calles o caminos inundados.

Desde Defensa Civil recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia mientras se mantengan vigentes las alertas meteorológicas.