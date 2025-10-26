7PAGINAS

Domingo 26 de octubre de 2025
Eliana Lagraña destacó la importancia de la participación y el compromiso ciudadano

En horas de la mañana de este domingo electoral, la candidata a diputada nacional Eliana Lagraña emitió su voto en la Escuela N° 9 “Juan María Gutiérrez” de la ciudad de Concordia. Tras sufragar, dialogó con la prensa y realizó un llamado a la ciudadanía a participar activamente del acto eleccionario.
Redacción 7Paginas

“Este es un día muy importante, porque representa una nueva oportunidad para fortalecer nuestra democracia”, expresó Lagraña, quien además resaltó que “la esperanza de tener una ciudad distinta se puede alcanzar en jornadas como estas, donde los vecinos se involucran y hacen oír su voz”.

Asimismo, la candidata radical destacó el compromiso y la responsabilidad de todas las personas que forman parte del proceso electoral. “Quiero reconocer el trabajo de las autoridades de mesa, los fiscales y todos aquellos que colaboran para garantizar el normal desarrollo de estas elecciones”, subrayó.

Lagraña concluyó su mensaje instando nuevamente a los concordienses a concurrir a las urnas “con esperanza, convicción y compromiso, porque cada voto cuenta para construir un futuro mejor”.