Elías Arlettaz, el joven patinador concordiense que se consagró subcampeón nacional y va por nuevos desafíos

Elías Adriel Arlettaz, joven patinador artístico de la ciudad de Concordia, continúa consolidando una carrera deportiva marcada por el crecimiento, la constancia y el compromiso.

Representando al Club Social y Deportivo Temperley y acompañado por su técnica, Tamara Iturbe, el deportista concordiense viene cosechando importantes resultados tanto a nivel provincial como nacional, que lo posicionan ante nuevos y grandes desafíos.

Una destacada temporada 2025

Luego de una excelente temporada competitiva durante 2025, Elías logró consagrarse Campeón de la Provincia de Entre Ríos en la categoría B Promocional Junior.

Además, fue distinguido como Patinador Destacado, cerrando el año con importantes logros que impulsaron nuevos objetivos y desafíos para su carrera deportiva.

Subcampeón nacional en Posadas

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en abril de 2026, cuando participó del Campeonato Nacional Apertura, realizado en el CEPARD de la ciudad de Posadas, Misiones.

Representando a Temperley, Concordia y a la provincia de Entre Ríos, Elías compitió en la categoría B3 Junior Caballeros y, tras una destacada actuación en pista, consiguió el segundo puesto, consagrándose como Subcampeón Nacional.

Este importante resultado le permitió obtener la clasificación directa al Campeonato Nacional Absoluto, uno de los principales objetivos de la temporada y una de las competencias más importantes del calendario nacional de patinaje artístico.

Un nuevo camino en la Danza

Durante 2026, el joven deportista decidió ampliar sus horizontes dentro del patinaje artístico y comenzó, junto a su entrenadora, a incursionar en la disciplina de Danza.

Sin dejar de lado la modalidad de Libre, disciplina en la que habitualmente desarrolla su carrera competitiva, Elías sumó este nuevo desafío técnico y artístico.

En agosto de este año realizó su debut en Danza, participando en la categoría Nacional Senior Caballeros, una experiencia que le permitió comenzar a transitar un nuevo camino dentro del deporte.

El gran objetivo: el Nacional Absoluto en San Juan

Luego de la clasificación conseguida en el Campeonato Nacional Apertura, uno de los grandes desafíos que tiene por delante será su participación en el Campeonato Nacional Absoluto, que se disputará en la provincia de San Juan.

Allí, Elías volverá a representar con orgullo a Concordia, al Club Social y Deportivo Temperley y a la provincia de Entre Ríos, buscando seguir creciendo y dejando su marca en una competencia de gran nivel.

Una carrera que no deja de crecer

La trayectoria de Elías Arlettaz refleja una evolución constante dentro del patinaje artístico. Desde sus logros provinciales en las temporadas 2024 y 2025, hasta alcanzar un subcampeonato nacional y obtener la clasificación directa al Nacional Absoluto en 2026, el joven concordiense continúa sumando experiencias y objetivos.

A su recorrido en la disciplina de Libre se suma ahora la Danza, ampliando sus desafíos técnicos y artísticos.

El objetivo está claro: seguir creciendo, representando a Concordia y dejando huella dentro del patinaje artístico local, provincial y nacional.

Redaccion de 7Paginas