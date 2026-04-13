Eligieron a las nuevas autoridades en la facultad de Ciencias de la Alimentación

La Facultad de Ciencias de la Alimentación (FCAL), perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), definió este viernes 10 de abril el rumbo de su gestión para los próximos cuatro años. En una jornada marcada por el consenso institucional, el Consejo Directivo eligió a las nuevas autoridades que liderarán la casa de altos estudios durante el período 2026–2030.

Elección por unanimidad

La sesión especial contó con la presencia de representantes de todos los claustros: docentes, estudiantes, graduados/as y nodocentes, quienes garantizaron el quórum reglamentario. En el acto electoral se puso a consideración la única fórmula presentada, conformada por el Ing. Daniel Capodoglio para el cargo de Decano y la Dra. Mariana Lagadari como Vicedecana.

Tras el escrutinio, el resultado fue contundente: la fórmula obtuvo la totalidad de los votos positivos, alcanzando la mayoría requerida sin fisuras. De esta manera, el Consejo Directivo proclamó oficialmente a Capodoglio y Lagadari como los conductores de la institución para el próximo cuadrienio.

Desafíos y asunción

El Ingeniero Daniel Capodoglio y la Doctora Mariana Lagadari sucederán a las autoridades salientes con el desafío de continuar el crecimiento académico y científico de una de las facultades con mayor prestigio en la región por su vinculación con el sector productivo y la industria alimenticia.

Desde la institución confirmaron a 7Paginas, que el acto oficial de asunción se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de abril a las 18:00 horas, en la sede de la Facultad ubicada en nuestra ciudad. Se espera la presencia de autoridades del rectorado de la UNER, referentes del sector industrial y la comunidad educativa en su conjunto.