EMACO dejó bien en alto al atletismo de Concordia en la Copa Nacional de Clubes U18 en San Luis

La delegación concordiense estuvo integrada por: Masaya Lezcano, Camila Pizzini, Sofía Stele, Camila Niveyro, Felipe Bond, Jonatan Pucheta, Brian Pucheta, Denis Danilo, Agustín Munich, Santiago Vilche, Ignacio Bordón, Natanael Basualdo y Lucas Miño. Los acompañaron los profesores Enrique Da Costa Leites, Daniel Miño y Javier Rigoni.

En lo competitivo, los resultados fueron más que destacados

Varones: EMACO obtuvo el segundo lugar con 59 puntos. El podio lo completaron MSM de Buenos Aires (1° con 62 puntos) y el CEF N°3 de Concepción del Uruguay (3° con 47,5 puntos).

Mujeres: alcanzaron los 12 puntos.

General: EMACO se ubicó en el 4° puesto con 71 puntos. En el podio quedaron CABC Belgrano de Córdoba (3° con 74 puntos), el CEF de Concepción del Uruguay (2° con 78,5 puntos) y el San Guillermo UCYD (1° con 122 puntos).

Desde la institución destacaron a 7Paginas, el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los atletas y profesores que, una vez más, dejaron bien en alto al atletismo de Concordia en una competencia nacional de gran nivel.