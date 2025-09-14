7PAGINAS

Domingo 14 de septiembre de 2025
EMACO dejó bien en alto al atletismo de Concordia en la Copa Nacional de Clubes U18 en San Luis

La Escuela Municipal de Atletismo de Concordia (EMACO) volvió a demostrar su gran nivel en la Copa Nacional de Clubes U18, que se desarrolló en la provincia de San Luis, donde una delegación de 13 atletas viajó junto a sus profesores para representar a la ciudad.
Redacción 7Paginas

La delegación concordiense estuvo integrada por: Masaya Lezcano, Camila Pizzini, Sofía Stele, Camila Niveyro, Felipe Bond, Jonatan Pucheta, Brian Pucheta, Denis Danilo, Agustín Munich, Santiago Vilche, Ignacio Bordón, Natanael Basualdo y Lucas Miño. Los acompañaron los profesores Enrique Da Costa Leites, Daniel Miño y Javier Rigoni.

En lo competitivo, los resultados fueron más que destacados

Varones: EMACO obtuvo el segundo lugar con 59 puntos. El podio lo completaron MSM de Buenos Aires (1° con 62 puntos) y el CEF N°3 de Concepción del Uruguay (3° con 47,5 puntos).

Mujeres: alcanzaron los 12 puntos.

General: EMACO se ubicó en el 4° puesto con 71 puntos. En el podio quedaron CABC Belgrano de Córdoba (3° con 74 puntos), el CEF de Concepción del Uruguay (2° con 78,5 puntos) y el San Guillermo UCYD (1° con 122 puntos).

Desde la institución destacaron a 7Paginas, el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los atletas y profesores que, una vez más, dejaron bien en alto al atletismo de Concordia en una competencia nacional de gran nivel.