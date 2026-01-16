Emboscada y violencia en Concepción del Uruguay: dos policías heridos, uno con lesiones graves en el rostro

El hecho ocurrió alrededor de las 22:50 horas sobre avenida Frondizi, en inmediaciones de la curva cercana al CECAT y al acceso al barrio ex Circuito Mena – 100 Viviendas. Personal policial se hizo presente en el lugar luego de reiteradas denuncias de vecinos y automovilistas que alertaban sobre un grupo de personas que arrojaba piedras y otros elementos contundentes contra vehículos que circulaban por la zona.

Al descender del patrullero para intentar identificar a los agresores, los efectivos fueron sorprendidos por una verdadera emboscada. Aprovechando la abundante vegetación del eucaliptal y la escasa iluminación del sector, los atacantes iniciaron una lluvia de botellazos contra los policías y el móvil oficial.

Según el parte médico, una botella de vidrio impactó violentamente y estalló, provocando heridas en ambos funcionarios. El comisario Julio Hernández, de 44 años, sufrió cortes profundos en la frente, una mejilla y el mentón, que demandaron un total de 25 puntos de sutura. Desde la fuerza indicaron que la recuperación podría extenderse entre ocho meses y un año debido a la gravedad de las lesiones. En tanto, el oficial Benito González también resultó con heridas cortantes en el rostro, aunque de menor consideración.

Ambos efectivos fueron trasladados de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde recibieron atención médica inmediata. En el lugar del ataque trabajó personal de la División Policía Científica, bajo directivas de la Fiscalía en turno, recolectando restos de botellas y otros elementos arrojados con el objetivo de avanzar en la identificación de los agresores.

Desde la Jefatura Departamental Uruguay calificaron el hecho como una emboscada y confirmaron que se desarrolla una investigación exhaustiva para dar con los responsables, quienes hasta el mediodía de este viernes no habían sido identificados. El violento episodio volvió a poner en debate la seguridad y las condiciones de iluminación en ese tramo de la avenida Frondizi, un sector que vecinos señalan como conflictivo desde hace tiempo.

Con informacion de 03442

Redaccion de 7Paginas