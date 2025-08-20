Emergencia en Discapacidad: En Concordia también movilizaron en contra del veto de Milei

El objetivo principal de la protesta es presionar a los diputados nacionales para que rechacen el veto firmado por el presidente Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, normativa que busca garantizar prestaciones esenciales y derechos a las personas con discapacidad.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Evangelina Moix, una de las organizadoras, destacó, “El objetivo es visibilizarnos para poder tratar de que el veto que firmó el presidente quede sin efecto. Las expectativas están puestas en el Congreso, y necesitamos que los derechos de las personas con discapacidad se respeten, porque de eso depende su calidad de vida e independencia”.

“Pochi” Moix señaló que la medida afecta directamente a muchas personas con discapacidad en Concordia y en todo el país, y que la protesta continuará hasta lograr revertir la decisión presidencial, “Nosotros estamos con todas las fuerzas para luchar por los derechos de las personas con discapacidad. La idea es visibilizar la problemática y acompañarlos en esta lucha. Queremos que sepan que no están solos y que seguiremos hasta que se respeten sus derechos”.

La manifestación refleja la preocupación de la comunidad local frente a la situación nacional y la voluntad de mantener la presión sobre los legisladores para asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales para las personas con discapacidad.

Redaccion de 7Paginas