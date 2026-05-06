Emergencia Universitaria en Concordia: denuncian que 200 docentes y nodocentes abandonaron las facultades por la crisis salarial

La crisis del sistema universitario público nacional ha llegado a un punto de quiebre en Concordia. Este miércoles, en la sede de la UTN Facultad Regional Concordia, las máximas autoridades de las casas de altos estudios de la ciudad brindaron una conferencia de prensa de la que participó 7Paginas, para exponer una realidad alarmante: la pérdida del capital humano más capacitado debido al deterioro salarial.

En el encuentro estuvieron presentes el Ing. Daniel Capodoglio (Decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación – UNER), el Lic. Javier Coulleri (Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración – UNER), el Ing. Fabián Avid (Decano de la UTN Concordia) e Ignacio Monná en representación de la UADER Concordia.

El «exilio» del conocimiento

El dato más crudo lo aportó el Ing. Capodoglio, quien reveló que en el último periodo cerca de 200 trabajadores, entre docentes y nodocentes, han renunciado a sus puestos.

«No es solo una cuestión de números, es gente que se va porque el sueldo no alcanza y son los más capacitados. Se nos va un investigador con 10 años de experiencia que solucionaba problemas tecnológicos a empresas de la región y es suplantado por un chico que recién arranca. La formación y la interacción con el medio se deterioran gravemente», explicó Capodoglio.

Por su parte, el Ing. Avid (UTN) detalló que un docente recién ingresado percibe sueldos que oscilan entre los 200 y 300 mil pesos, lo que hace imposible retener a profesionales que optan por la actividad privada. «Hay una pérdida del valor real del salario superior al 40%. Esto ya no es solo una puja corporativa, es defender la posibilidad de que Concordia siga generando valor agregado e investigación», subrayó.

Un conflicto que escala a lo institucional

La preocupación no es solo económica, sino también legal. Los decanos recordaron que existe un presupuesto aprobado por el Congreso nacional que ha sido sistemáticamente rechazado o incumplido por el Ejecutivo.

«Es un problema institucional grave. El Congreso aprueba el financiamiento y el Presidente lo rechaza. Pedimos simplemente que cumplan las leyes para que la educación sea gratuita y de calidad», enfatizaron. Desde la UADER, Monná adhirió al reclamo señalando que, aunque dependen de la provincia, el contexto social es compartido: «¿Qué les queda a los jóvenes entrerrianos si el Estado no garantiza el derecho a profesionalizarse?».

Convocatoria a la Marcha Federal

Ante este escenario de asfixia, las universidades de Concordia se sumarán a la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. la misma se realizara este martes 12 de mayo, con concentración 18:30 horas en Plaza Urquiza. .

Las autoridades invitaron a toda la comunidad —alumnos, graduados, docentes y vecinos en general— a participar de la movilización. «Queremos que el Gobierno sienta la disconformidad. La educación pública la sostenemos entre todos, pero en estas condiciones críticas es imposible seguir», concluyeron.