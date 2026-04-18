Emilio Vago: “A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, pero también soy un hombre de consensos”

El escenario político de cara a 2027 comienza a moverse en la ciudad termal. Esta semana, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Emilio Vago, pasó por los micrófonos del programa Entre Líneas (Radio UNO Federación) y dejó definiciones contundentes sobre sus aspiraciones, el estado de su partido y la nueva realidad electoral que plantea la Boleta Única.

Con una trayectoria que incluye haber sido uno de los concejales más activos en periodos anteriores, Vago siente que ha llegado el momento de liderar su propio espacio. “Siempre trabajé para alguien, pero hoy siento que estoy laburando sobre un proyecto sobre mi persona, para Federación, pero lo estoy haciendo para mí”, confesó con franqueza.

El «error» de 2019 y la preparación actual

Durante la charla, Vago hizo una autocrítica sobre su pasado político, comparando su camino con el de su par de La Paz, Bruno Sarubi. “Mi tiempo quizás fue en 2019. Bruno se animó y yo no. En ese momento sentí que debía gobernar Carlos Cecco cuatro años más, pero hoy me siento mucho más preparado. La gente misma me está formando desde la base hacia arriba”, explicó.

El dirigente remarcó que, a diferencia de otros actores políticos, cuenta con una independencia política que considera su mayor activo: “Gracias a Dios siempre he trabajado independientemente, sin contratos de nadie. Esa independencia me va a dar buenos resultados, porque a mí nadie me va a decir con quién tengo que ir y cómo”.

Crítica a la dispersión radical

Uno de los puntos donde Vago mostró mayor preocupación es en la falta de una estrategia común dentro de la UCR local. “Me duele un poquito que no estemos tan cerca. Hoy cada uno está laburando por su cuenta sin importarle nada. Si no entendimos que después de la última elección tenemos que estar todos juntos para ganar la municipalidad, no entendimos nada de política”, disparó.

Aunque se definió como un «hombre de consensos», advirtió que no le teme a las internas: “Soy una persona súper demócrata y la interna es una herramienta para decidir quién es el mejor. Pero el problema no es la interna, es el día después. Si hay un candidato mejor, lo voy a acompañar, pero tenemos que empezar a mostrar actitudes de unidad ahora”.

La Boleta Única: «Una oportunidad para todos»

Vago analizó el nuevo sistema electoral como un beneficio para las figuras nuevas y territoriales. “La boleta única hoy les da más oportunidades a todos. En Santa Fe jugaban todos, desde famosos hasta personajes bien vistos. Nosotros somos cuadros con mucha militancia pero figuras nuevas, y creo que el voto de la gente puede ser muy positivo bajo esta modalidad”.

Un proyecto «amplio» y de cercanía

Sobre su labor en los barrios, vinculada fuertemente al deporte y lo social, el dirigente destacó la gran convocatoria de sus actividades y el contacto directo con el vecino. “Llego a mi casa con el corazón inflado. Me reciben muy bien en todos lados, incluso sectores peronistas que se están acercando porque ven en mí a una persona social”, detalló.

Respecto a su visión de ciudad, fue crítico con la infraestructura actual: “No puedo creer que no tengamos todas las calles asfaltadas. Necesitamos una mejor administración y planificar a 10 años. Federación siempre anduvo bien económicamente, pero falta gestión para que el casco urbano tenga todos los servicios”.

Finalmente, Emilio Vago dejó un mensaje para sus correligionarios y para la ciudadanía: “Me gusta la política y me gusta ser elegido por la gente. No sé si serviría como funcionario o director, yo quiero ser el que tome las decisiones para reconstruir Federación. Estoy en mi mejor momento de energía y con ganas de ponerle el cuerpo a la necesidad de los jóvenes y de toda la ciudad”.